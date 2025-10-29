Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    PAK vs SA 1st T20I: बाबर आजम की T20I में शर्मनाक वापसी, पाकिस्‍तान ने दक्षिण अफ्रीका के सामने तोड़ा दम

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 12:03 AM (IST)

    पाकिस्‍तान को मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका के हाथों पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में 55 रन की शर्मनाक शिकस्‍त सहनी पड़ी। इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका ने तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। पाकिस्‍तान के स्‍टार बल्‍लेबाज बाबर आजम की टी20 टीम में वापसी फीकी रही। वो बिना खाता खोले आउट हुए। दक्षिण अफ्रीका की जीत में रीजा हेंड्रिक्‍स, कॉर्बिन बॉश और जॉर्ज लिंडे चमके।

    prefferd source google
    Hero Image

    बाबर आजम बिना खाता खोले आउट हुए

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। पाकिस्‍तान को मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका के हाथों पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में 55 रन की करारी शिकस्‍त सहनी पड़ी। रावलपिंडी में खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्‍लेबाजी की और निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 194 रन बनाए। जवाब में पाकिस्‍तान की टीम 18.1 ओवर में 139 रन पर ढेर हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार को लाहौर में खेला जाएगा।

    बाबर हुए शर्मसार

    195 रन के लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी पाकिस्‍तान को साहिबजादा फरहान (24) और सैम अय्यूब (37) ने 31 रन की साझेदारी करके सहज शुरुआत दिलाई। लिजाड विलियम्‍स ने फरहान को क्‍लीन बोल्‍ड करके इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद सभी की नजरें बाबर आजम पर थी, जिन्‍होंने टी20 टीम में वापसी की थी।

    हालांकि, बाबर आजम की वापसी शर्मनाक रही क्‍योंकि कॉर्बिन बॉश ने उन्‍हें रीजा हेंड्रिक्‍स के हाथों कैच आउट करा दिया। बाबर आजम खाता नहीं खोल सके। दूसरी गेंद पर उनकी पारी समाप्‍त हुई। दो विकेट गिरने के बाद पाकिस्‍तान की पारी संभल नहीं पाई। नियमित अंतराल में उसने विकेट गंवाएं।

    लिंडे-बॉश ने पाकिस्‍तान को खदेड़ा

    पाकिस्‍तान के कप्‍तान सलमान आगा (2) को बॉश ने अपना दूसरा शिकार बनाया। जॉर्ज लिंडे ने सैम अय्यूब को कप्‍तान डोनोवान फरेरा के हाथों कैच आउट कराकर पाकिस्‍तान को चौथा झटका दिया। लुंगी एनगिडी ने हसन नवाज (3) को बोल्‍ड करके पाकिस्‍तान की कमर तोड़ दी। यहां से मोहम्‍मद नवाज (36) ने जरूर कुछ संघर्ष किया, लेकिन दूसरे छोर से उन्‍हें किसी का साथ नहीं मिला।

    पाकिस्‍तान की टीम रन पर ऑलआउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से जॉर्ज लिंडे और कॉर्बिन बॉश ने तीन-तीन विकेट झटके। लिजाड विलियम्‍स को दो विकेट मिले। लुंगी एनगिडी के खाते में एक विकेट आया।

    हेंड्रिक्‍स ने जड़ा अर्धशतक

    याद दिला दें कि पाकिस्‍तान के कप्‍तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। रीजा हेंड्रिक्‍स (60) और क्विंटन डी कॉक (23) ने 44 रन की साझेदारी करके मेहमान टीम को तेज शुरुआत दिलाई। सैम अय्यूब ने कॉक को फहीम अशरफ के हाथों कैच आउट कराकर पाकिस्‍तान को पहली सफलता दिलाई।

    नवाज ने दिए करारे झटके

    फिर हेंड्रिक्‍स और टोनी डी जॉर्जी (33) ने दूसरे विकेट के लिए 49 रन जोड़े। मोहम्‍मद नवाज ने जॉर्जी को स्‍टंपिंग कराकर दक्षिण अफ्रीका को दूसरा झटका दिया। मोहम्‍मद नवाज ने प्रोटियाज के मिडिल ऑर्डर को जमने नहीं दिया। उन्‍होंने फिर डेवाल्‍ड ब्रेविस (9) और कप्‍तान डोनोवान फरेरा (10) को अपना शिकार बनाया।

    दक्षिण अफ्रीका का विशाल स्‍कोर

    रीजा हेंड्रिक्‍स को जॉर्ज लिंडे (36) के रूप में अच्‍छा जोड़ीदार मिला। दोनों ने छठे विकेट के लिए 39 रन की साझेदारी की। अबरार अहमद ने हेंड्रिक्‍स को क्‍लीन बोल्‍ड किया। हेंड्रिक्‍स ने 40 गेंदों में 5 चौके और एक छक्‍के की मदद से 60 रन बनाए।

    लिंडे ने 22 गेंदों में चार चौके और एक छक्‍के की मदद से 36 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका ने 194/9 का विशाल स्कोर बनाया। पाकिस्‍तान की तरफ से मोहम्‍मद नवाज ने सबसे ज्‍यादा तीन विकेट झटके। सैम अय्यूब को दो विकेट मिले। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और अबरार अहमद के खाते में एक-एक विकेट आया।

    यह भी पढ़ें- Babar Azam की दीवानगी तो देखो भला.. बीच मैच सिक्योरिटी तोड़कर दिग्गज से मिलने पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम पहुंचा जबरा फैन-VIDEO

    यह भी पढ़ें- टी-20 टीम से होगी बाबर, रिजवान और अफरीदी की छुट्टी; पाकिस्तानी सिलेक्‍टर्स का बड़ा फैसला