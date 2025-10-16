Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Babar Azam की दीवानगी तो देखो भला.. बीच मैच सिक्योरिटी तोड़कर दिग्गज से मिलने पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम पहुंचा जबरा फैन-VIDEO

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 09:31 AM (IST)

    एक क्रिकेट फैन बाबर आजम (Babar Azam) से मिलने के लिए सुरक्षा तोड़कर पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में घुस गया। यह घटना बाबर के जन्मदिन के दौरान हुई। एक फैन गद्दाफी स्टेडियम में बाड़े पर चढ़कर ड्रेसिंग रूम तक पहुंचा। हालांकि, कोचिंग स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। बाबर आजम उस समय ड्रेसिंग रूम में मौजूद नहीं थे, इसलिए प्रशंसक उनसे नहीं मिल पाया। पीसीबी की ओर से इस सुरक्षा चूक पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।  

    prefferd source google
    Hero Image

    Babar Azam से मिलने के लिए सिक्योरिटी तोड़कर पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम पहुंचा जबरा फैन

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। क्रिकेट फैंस का ये हमेशा एक सपना रहता है कि वह अपने पसंदीदा क्रिकेटर को एक बार सामने से देखे या उनके साथ फोटो क्लिक करा सकें, लेकिन ये मौका आसानी से नहीं मिलता। 

    मैदान के अंदर और बाहर दोनों ही जगह खिलाड़ियों की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाता है, लेकिन इसके बावजूद मैच के दौरान ऐसे जबरा फैन देखने को मिल ही जाते हैं जो अपने आप की परवाह किए बिना, अपने फेवरेट क्रिकेटर से मिलने के लिए सिक्योरिटी तोड़कर मैदान के अंदर पहुंच जाते हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें एक फैन बाबर आजम से मिलने के लिए सिक्योरिटी को चकमा देकर पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम पहुंच जाता है, लेकिन उसे दिग्गज से मिलन का मौका नहीं मिलता।

    Babar Azam से मिलने के लिए सुरक्षा घेरा तोड़कर पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम पहुंचा शख्स

    पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम का 15 अक्टूबर को जन्मदिन था। इस खास मौके पर पाकिस्तान ने लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराकर सीरीज की विजयी शुरुआत की। हालांकि, मैच के बाद बाबर का जन्मदिन एक सुरक्षा घटना के कारण चर्चा में आ गया।

    सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में मौजूद एक युवा फैन बाड़े पर चढ़कर सीधे पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। वह जन्मदिन वाले स्टार, यानी बाबर आजम से मिलने की कोशिश कर रहा था।

    ड्रेसिंग रूम के बाहर खड़े कोचिंग स्टाफ के सतर्क सदस्यों ने तुरंत उस फैन को देख लिया और सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट कर दिया।

    स्थिति को समझते हुए वह युवक वापस नीचे उतरने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने देखा कि सुरक्षा कर्मचारी उसके पीछे हैं। बच निकलने का रास्ता न देखकर उसने माफी की गुहार लगाई और कोचिंग स्टाफ के पास वापस लौट गया। हालांकि, उसी समय सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया और उसे बाहर ले जाया गया।

    बताया गया कि घटना के समय बाबर आजम ड्रेसिंग रूम में मौजूद नहीं थे, लेकिन बाद में जब उन्हें इस घटना के बारे में बताया गया, तो वे हैरान रह गए। फिलहाल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की ओर से इस सुरक्षा चूक पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।