Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    PAK vs SA: मुथुसामी-हार्मर की फिरकी के सामने पाकिस्तान 167 रनों पर ढेर, साउथ अफ्रीका को मिला 226 का टारगेट

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 09:56 PM (IST)

    पाकिस्तानी टीम कई बार अपने घर में ही बेइज्जती का शिकार होती आई है और इस बार साउथ अफ्रीकी स्पिनरों ने उसके बल्लेबाजों को नचा दिया है। हाल ये रहा कि टीम 200 के पास तक नहीं पहुंच पाई। 

    prefferd source google
    Hero Image

    साउथ अफ्रीकी स्पिनरों ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को फंसाया

    लाहौर, एपी : गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज के पहले मैच के तीसरे दिन मंगलवार को मेहमान टीम के स्पिनर सेनुरन मुथुसामी और साइमन हार्मर ने पाकिस्तान टीम को दूसरी पारी में 167 रन पर ढेर कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुथुसामी ने पांच और हार्मर ने चार विकेट लिए। स्पिनरों के लगातार सफल होने के कारण और असमान उछाल वाली सूखी पिच पर तीसरे दिन 16 विकेट गिरे। पहली पारी में पाकिस्तान से 109 रन से पिछड़ने के बाद भी दक्षिण अफ्रीका ने अब इस मैच में पकड़ मजबूत कर ली है। मेहमान टीम दूसरी पारी में दो विकेट खोकर 51 रन बना चुकी है और जीत के लिए 226 रन की जरूरत है। रियान रिकल्टन 29 और टोनी डी जार्जी 16 रन बनाकर क्रीज पर हैं।

    जार्जी का शतक

    तीसरे दिन लंच के पहले तक दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी में पाकिस्तान के बाएं हाथ के स्पिनर नोमान अली ने छह विकेट लेकर मेहमान टीम को 269 रन पर ऑलआउट करने में अहम भूमिका निभाई। स्पिन लेती पिच पर जार्जी के शतक और रिकल्टन (71) के अलावा दक्षिण अफ्रीका के अन्य बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके। डी जार्जी ने 171 गेंदों पर 104 रनों की पारी खेली।

    वहीं पहली पारी में 378 रन बनाने वाले पाकिस्तान ने दूसरी पारी में लंच तक दो विकेट पर 36 रन बनाने के बाद अपने अंतिम आठ विकेट जल्दी-जल्दी गंवा दिए। इसमें शफीक 41, बाबर आजम 42 और साद शकील 38 के अलावा अन्य बल्लेबाज सस्ते में आउट हो गए।

    बाबर आजम का इंतजार जारी

    इस मैच में बाबर जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देख लग रहा था कि वह शतकीय सूखा खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वह अर्धशतक भी नहीं बना सके और इसी के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके शतक का इंतजार जारी है। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 74वीं पारी में शतक जमाया है।