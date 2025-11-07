हांगकांग सिक्‍सेस टूर्नामेंट समझे

हांगकांग सिक्‍सेट एक तेजतर्रार अंतरराष्‍ट्रीय टूर्नामेंट है, जिसमें छह ओवर प्रति पारी का मैच होता है और प्रत्‍येक टीम के 6 सदस्‍य खेलते हैं। 1992 में इसका पहली बार आयोजन हुआ, जिसे आईसीसी ने मंजूरी दी। प्रत्‍येक मैच करीब 45 तक मिनट में पूरा हो जाता है। विकेटकीपर के अलावा अन्‍य सभी खिलाड़‍ियों को कम से कम एक ओवर डालना होता है।

इस सीजन में 9 टीमें हिस्‍सा ले रही हैं, जिन्‍हें तीन-तीन के ग्रुप में बाटा गया है। इसमें नॉकआउट राउंड भी होंगे। चूकि इस टूर्नामेंट को आईसीसी की मंजूरी हासिल है, लिहाजा अब्‍बास अफरीदी का चमत्‍कारिक प्रदर्शन आधिकारिक र‍िकॉर्ड बुक में दर्ज होगा।