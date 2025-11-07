Language
    6,6,6,6,6,6: पाकिस्‍तान के बल्‍लेबाज ने एक ओवर में जड़े लगातार 6 छक्‍के, Video मचा रहा गदर

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 04:53 PM (IST)

    पाकिस्‍तान के बल्‍लेबाज अब्‍बास अफरीदी ने एक ओवर में लगातार छह छक्‍के जड़कर क्रिकेट जगत में कोहराम मचा दिया है। हांगकांग सुपर सिक्‍स टूर्नामेंट में अब्‍बास अफरीदी ने कुवैत के खिलाफ एक ओवर में लगातार छह छक्‍के जमाए और आक्रामक पारी खेलकर पाकिस्‍तान को 4 विकेट से जीत दिलाई। अब्‍बास ने यासिन पटेल के को निशाना बनाकर लगातार छह छक्‍के जड़े।

    अब्‍बास अफरीदी ने जड़े लगातार छह छक्‍के

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। पाकिस्‍तान के बल्‍लेबाज अब्‍बास अफरीदी ने हांगकांग सिक्‍सेस मैच में कुवैत के खिलाफ अविश्‍वसनीय कारनामा किया। दाएं हाथ के बल्‍लेबाज ने यासिन पटेल के ओवर में लगातार छह छक्‍के जड़े। अब्‍बास ने मैच में 12 गेंदों में 55 रन बनाए और पाकिस्‍तान को कुवैत पर 4 विकेट की जीत दिलाई।

    अब्‍बास की पारी की बदौलत पाकिस्‍तान की टीम 6 ओवर प्रति पारी वाले टूर्नामेंट में कुवैत के खिलाफ 124 रन का लक्ष्‍य हासिल कर सकी। पाकिस्‍तान ने आखिरी गेंद पर लक्ष्‍य हासिल किया।

    24 साल के अब्‍बास अफरीदी को जुलाई 2024 के बाद से पाकिस्‍तान के लिए खेलने का मौका नहीं मिला। उन्‍होंने बांग्‍लादेश के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेला था। अब्‍बास ने इसी साल जनवरी में न्‍यूजीलैंड के खिलाफ राष्‍ट्रीय टीम के लिए अपना डेब्‍यू किया था। कुवैत के खिलाफ 12 गेंदों में 55 रन की धुआंधार पारी से निश्चित ही अब्‍बास चयनकर्ताओं का ध्‍यार खींचने में कामयाब होंगे।

    अब्‍बास अफरीदी ने डेब्‍यू से अब तक 24 टी20 मुकाबले खेले, जिसमें 12.18 की औसत और 112.61 के स्‍ट्राइक रेट से 134 रन बनाए। यही वजह है कि इस समय वो पाकिस्‍तान राष्‍ट्रीय टीम से बाहर चल रहे हैं।

    हांगकांग सिक्‍सेस टूर्नामेंट समझे

    हांगकांग सिक्‍सेट एक तेजतर्रार अंतरराष्‍ट्रीय टूर्नामेंट है, जिसमें छह ओवर प्रति पारी का मैच होता है और प्रत्‍येक टीम के 6 सदस्‍य खेलते हैं। 1992 में इसका पहली बार आयोजन हुआ, जिसे आईसीसी ने मंजूरी दी। प्रत्‍येक मैच करीब 45 तक मिनट में पूरा हो जाता है। विकेटकीपर के अलावा अन्‍य सभी खिलाड़‍ियों को कम से कम एक ओवर डालना होता है।

    इस सीजन में 9 टीमें हिस्‍सा ले रही हैं, जिन्‍हें तीन-तीन के ग्रुप में बाटा गया है। इसमें नॉकआउट राउंड भी होंगे। चूकि इस टूर्नामेंट को आईसीसी की मंजूरी हासिल है, लिहाजा अब्‍बास अफरीदी का चमत्‍कारिक प्रदर्शन आधिकारिक र‍िकॉर्ड बुक में दर्ज होगा।

