    IND vs AUS: 'अब यह बेमानी है,' संजू सैमसन को मिला पूर्व भारतीय क्रिकेटर का साथ, टीम प्रबंधन के रवैये पर लगाई जमकर लताड़

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 04:34 PM (IST)

    आकाश चोपड़ा ने संजू सैमसन के साथ असंगत व्यवहार के लिए भारतीय प्रबंधन की आलोचना की है। अच्छे प्रदर्शन के बावजूद, सैमसन को टीम में जगह नहीं दी गई और अब जितेश शर्मा को प्राथमिकता दी गई है। चोपड़ा ने सैमसन को टीम से बाहर करने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाए हैं।

    एक मैच के दौरान संजू सैमसन। फोटो- ANI

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन के टीम में स्थान को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने संजू सैमसन की बैटिंग पोजिशन को ऊपर-नीचे करने की टीम प्रबंधन के रवैये की आलोचना की है। आकाश चोपड़ा का मानना है कि जितेश शर्मा के प्लेइंग इलेवन में आने से संजू सैमसन अपनी जगह खोते दिख रहे हैं।

    ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले सैमसन को सिर्फ एक मैच खेलने के बाद ही प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया था, जबकि जितेश ने होबार्ट में तेजतर्रार प्रदर्शन करके प्रभावित किया। ऐसे में चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए सैमसन के बैटिंग ऑर्डर में बार-बार बदलाव और अंततः टीम से बाहर किए जाने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाए।

    'अब यह बेमानी है'

    चोपड़ा ने कहा, 'सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम संजू सैमसन के साथ क्या कर रहे हैं? उन्होंने ओमान के खिलाफ अर्धशतक बनाया और एशिया कप फाइनल में अच्छा प्रदर्शन। फिर भी, उन्हें बार-बार टीम से बाहर किया जाता है। प्रबंधन ने कहा था कि उन्हें पता है कि वे उनके साथ क्या कर रहे हैं, और हम इसका सम्मान करते हैं- लेकिन अब यह स्थिति बेमानी है।'

    तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

    बता दें कि 2024 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद से सैमसन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत के तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे हैं। अभिषेक शर्मा के साथ सलामी बल्लेबाज के रूप में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हालांकि, शुभमन गिल के उप-कप्तान के रूप में वापसी के बाद से सैमसन को मध्य क्रम में धकेल दिया गया और अब वह पूरी तरह से प्लेइंग इलेवन से बाहर हैं।

    संजू सैमसन: बल्लेबाजी क्रम एशिया कप 2025 से ऑस्ट्रेलिया दौरा (सितंबर-नवंबर 2025)

    10 सितंबर बनाम यूएई दुबई - बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला
    14 सितंबर बनाम पाकिस्तान दुबई - बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला
    19 सितंबर बनाम ओमान अबू धाबी- 56 रन, नंबर-3
    21 सितंबर बनाम पाकिस्तान दुबई- 13 रन, नंबर-5
    24 सितंबर बनाम बांग्लादेश दुबई - बल्लेबाजी नहीं आई
    26 सितंबर बनाम श्रीलंका दुबई- 39 रन, नंबर-5
    28 सितंबर बनाम पाकिस्तान दुबई- 24 रन, नंबर-5
    29 अक्टूबर बनाम ऑस्ट्रेलिया कैनबरा- बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला
    31 अक्टूबर बनाम ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न- 2 रन, नंबर-3
    2 नवंबर बनाम ऑस्ट्रेलिया होबार्ट - बाहर
    6 नवंबर बनाम ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड - बाहर

    जितेश के साथ भी यही ना हो

    चोपड़ा ने आगे सवाल उठाया कि क्या सैमसन की जगह लेने वाले जितेश को लगातार समर्थन मिलेगा या उनका भी यही हश्र होगा। उन्होंने आगे कहा, अगर जितेश ने अच्छा प्रदर्शन किया है और टीम जीत गई है तो तर्क यही है कि आपको उसे टीम में बनाए रखना चाहिए। लेकिन क्या वे वाकई ऐसा करेंगे? मुझे नहीं पता। यहां कोई स्पष्ट दिशा नहीं है।

