IND vs AUS 5th T20 Playing 11: सीरीज जीतने के लिए इस तूफानी बल्लेबाज को मौका देगी टीम इंडिया! जानिए कौन जाएगा बाहर

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां टी20 मैच ब्रिस्बेन में खेला जाना है और इस पर सीरीज का फैसला निर्भर है। टीम इंडिया बेशक इस समय 2-1 से आगे है लेकिन आखिर मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया बराबरी के साथ सीरीज का अंत कर सकती है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उसके ही घर में परेशान कर दिया है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने दमदार खेल दिखाया है और ये सुनिश्चित कर लिया है कि वह टी20 सीरीज नहीं हारे। चार मैचों के बाद टीम इंडिया 2-1 से आगे है। आखिरी मैच शनिवार को ब्रिस्बेन के गाबा में खेला जाना है। इस मैच में ये तय होगा कि सीरीज भारत के हिस्से आएगी या ड्रॉ रहेगी। जीत के लिए दोनों टीमें अपनी पूरी जान लगा देंगी।
भारत अगर जीतता है तो सीरीज पर 3-1 से कब्जा करेगा। वहीं अगर हारता है तो सीरीज 2-2 से बराबर रहेगी। टीम इंडिया को वनडे सीरीज में हार मिली थी और वह इसकी भरपाई टी20 सीरीज से करना चाहेगा। इसके लिए टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव पूरी जान लगाने को तैयार हैं।
बल्लेबाजी में होगा बदलाव?
जीत के लिए जरूरी है कि भारत सही संयोजन के साथ मैदान पर उतरे। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की जोड़ी का ओपनिंग करना तय है। नंबर-3 पर पिछले मैच में भारत ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और शिवम दुबे को उतारा था। आखिरी मैच में तिलक वर्मा की इसी नंबर पर वापसी हो सकती है। चौथे नंबर पर कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं। उनके बाद दुबे। यहां तक टीम की बल्लेबाजी सेट है। अक्षर पटेल का भी खेलना तय है लेकिन वह किस नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे ये तय नहीं है।
वहीं बीते दो मैचों से जितेश शर्मा को टीम में जगह मिली है। वह कुछ खास तो नहीं कर पाए हैं। ऐसे में उनकी जगह संजू सैमसन की टीम में वापसी हो सकती है। वॉशिंगटन सुंदर ने पिछले मैच में तीन अहम विकेट लिए थे। ऐसे में उनका खेलना भी तय है। कुलदीप यादव को फिर बाहर बैठना होगा।
कैसा होगा गेंदबाजी आक्रमण?
गेंदबाजी आक्रमण पर काफी कुछ निर्भर करता है। पांचवें मैच में टीम मैनेजमेंट यहां बदलाव करे इसकी संभावना नहीं दिख रही है। अर्शदीप सिंह ने पिछले मैच में शुरुआती विकेट दिलाकर बता दिया है कि वह टीम में क्यों जरूरी हैं। जसप्रीत बुमराह का खेलना भी तय है। वरुण चक्रवर्ती की फिरकी का जादू भी देखने को मिलेगा।
भारत की संभावित प्लेइंग-11: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, संजू सैमसन, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती,अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह।
