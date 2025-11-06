IND vs AUS: गेंदबाजों का श्रेय खा गए बल्लेबाज! मैच जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव ने क्या-क्या कहा?

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को चौथे टी20I मैच में 48 रन से हराया। इस जीत में जितना बल्लेबाजों का योगदान रहा उससे कहीं ज्यादा गेंदबाजों ने अपनी छाप छोड़ी। हालांकि, जीत के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बल्लेबाजों को श्रेय दिया।

मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 8 विकेट के नुकसान पर 167 रन बनाए। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 18.2 ओवर में 119 रन पर सिमट गई। वॉशिंगटन सुंदर ने 1.2 ओवर में 3 रन देकर 3 विकेट चटकाए। अक्षर और शिवम को दो-दो सफलता मिली।

बल्लेबाजों को दिया जीत का श्रेय

मैच के बाद सूर्या ने कहा, सभी बल्लेबाजों को, खासकर अभिषेक और शुभमन को श्रेय जाता है। पावरप्ले में जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की, वह स्मार्ट थी। उन्हें शुरू में ही एहसास हो गया कि यह 200 प्लस के लिए कोई सामान्य विकेट नहीं है। सभी ने योगदान दिया और यह पूरी टीम का बल्ले से प्रयास था। बाहर से भी संदेश स्पष्ट थे। मैं और गौती भाई एक ही राय रखते थे।

गेंदबाजों के लिए यह कहा

सूर्यकुमार यादव ने कहा, गेंदबाजों ने जल्दी ही खुद को ढाल लिया। खासकर थोड़ी ओस के साथ। जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की वह शानदार थी। ऐसे गेंदबाज होना बहुत अच्छा है जो आपको दो या तीन ओवर दे सकें और कभी-कभी तो चार भी। यह स्थिति पर निर्भर करता है, कभी वॉशिंगटन चार ओवर फेंकता है तो कभी शिवम या अर्शदीप कम। यह लचीलापन हमारे अनुकूल है। हर कोई आगे आकर टीम की जरूरत के अनुसार काम करने के लिए तैयार है।

अक्षर ने बांधा समां

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी हुई थी। शॉर्ट ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी भी शुरू की, लेकिन बल्लेबाजी से उपयोगी पारी खेलने वाले अक्षर पटेल ने शॉर्ट को एलबीडब्ल्यू किया और रिव्यू पर शॉर्ट को आउट किया। हालांकि, इसके बाद इंग्लिस और मार्श के बीच साझेदारी पनपती नजर आई।

वरुण ने मैक्सवेल का किया शिकार

एक बार फिर अक्षर ने इंग्लिस का शिकार करके साझेदारी तोड़ी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के विकेटों के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। ऑस्ट्रेलिया मैच से बाहर हो गया। अंत में वरुण चक्रवर्ती ने मैक्सवेल को अपने स्पेल की अंतिम गेंद पर आउट किया और फिर वॉशिंगटन ने लगातार दो गेंदों पर पहले स्टॉयनिस और फिर बार्टलेट का शिकार किया।