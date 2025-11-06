IND vs AUS: घर में कंगारुओं की भारी बेइज्जती, हारते ही ऑस्ट्रेलिया ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड; भारत ने रचा नया कीर्तिमान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम ने चौथे टी20I मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाकर 2-1 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 8 विकेट के नुकसान पर 167 रन बनाए। इसका बचाव करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पारी को 18.2 ओवर में 119 रन पर समेट दिया।

इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20I शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया। दरअसल, घर में टी20I मैच खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे कम स्कोर है। इससे पहले साल 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सिडनी में 111 रन बनाए थे।

ऑस्ट्रेलिया का घर में सबसे कम T20I स्कोर- 111 बनाम न्यूजीलैंड सिडनी 2022

119 बनाम भारत गोल्ड कोस्ट 2025

127 बनाम पाकिस्तान मेलबर्न 2010

131 बनाम भारत मेलबर्न 2011 भारत ने रचा नया कीर्तिमान वहीं, भारत टीम ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर दूसरी बार सबसे कम स्कोर को डिफेंड किया। इससे पहले साल 2020 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया में 162 रन डिफेंड किए थे। मौजूदा मैच में वॉशिंगटन सुंदर ने 1.2 ओवर में तीन देकर तीन विकेट चटकाए।