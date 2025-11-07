IND vs AUS 5th T20 Live Streaming: निर्णायक लड़ाई पर हैं दुनिया की नजरें, जानिए कहां, कब और कैसे देख सकते हैं आखिरी मैच

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम ने चौथे टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को मात देकर सीरीज में बढ़त हासिल कर ली है। टीम इंडिया के पास सीरीज जीतने का मौका है, लेकिन इसके लिए उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम पांचवें टी20 मैच में जीत हासिल नहीं कर पाए। अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम आखिरी मैच जीत लेती है तो फिर सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म होगी।

