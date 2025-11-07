Language
    IND vs AUS 5th T20 Live Streaming: निर्णायक लड़ाई पर हैं दुनिया की नजरें, जानिए कहां, कब और कैसे देख सकते हैं आखिरी मैच

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 12:24 PM (IST)

    भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां टी20 मैच निर्णायक है क्योंकि इस मैच पर सीरीज का फैसला टिका हुआ है। टीम इंडिया 2-1 से आगे है लेकिन सीरीज पर कब्जा जमाने के लिए उसके लिए आखिरी मैच काफी अहम है। 

    भारत और ऑस्ट्रेलिया की पांचवें टी20 पर सभी की नजरें

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम ने चौथे टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को मात देकर सीरीज में बढ़त हासिल कर ली है। टीम इंडिया के पास सीरीज जीतने का मौका है, लेकिन इसके लिए उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम पांचवें टी20 मैच में जीत हासिल नहीं कर पाए। अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम आखिरी मैच जीत लेती है तो फिर सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म होगी।

    पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। इसके बाद दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की। भारत ने फिर तीसरा टी20 जीत सीरीज में बराबरी की और फिर चौथा मैच जीत सीरीज में 2-1 की बढ़त ले ली। सभी की नजरें अब आखिरी मैच पर हैं क्योंकि इसी से सीरीज का नतीजा तय होगा।

    भारत और ऑस्ट्रेलिया मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

    कब खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां टी20 मैच?

    भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां टी20 मैच आठ नवंबर शनिवार को खेला जाएगा।

    कहां खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां टी20 मैच?

    भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां टी20 मैच ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में खेला जाएगा।

    कितने बजे शुरू होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां टी20 मैच?

    भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां टी20 मैच भारतीय समयानुसार दिन में 1:45 बजे शुरू होगा। मैच का टॉस 1:15 बजे होगा।

    कहां देख सकते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां टी20 मैच?

    भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां टी20 मैच स्टार स्पोर्ट्स के नेटवर्क के चैनलों पर देखा जा सकता है।

    किस एप पर देख सकते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां टी20 मैच?

    भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर देखी जा सकती है।

