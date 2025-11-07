Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs PAK: बारिश भी नहीं टाल सकी पाकिस्तान की हार, टीम इंडिया को मिली शानदार जीत

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 03:22 PM (IST)

    दिनेश कार्तिक की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को हरा दिया। बारिश के कारण मैच पूरा नहीं हो सका और डकवर्थ लुइस नियम के हिसाब से भारत को जीत मिली। 

    prefferd source google
    Hero Image

    भारतीय टीम ने पाकिस्तान को दी मात

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम ने हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस टूर्नामेंट की शुरुआत जीत के साथ की है। दिनेश कार्तिक की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने शुक्रवार को टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को हरा दिया। बारिश से बाधित इस मैच में भारत ने डकवर्थ लुइस नियम के हिसाब से दो रनों से जीत हासिल की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने चार विकेट खोकर 86 रन बनाए। पाकिस्तान ने बैटिंग की शुरुआत की और तीन ओवरों में एक विकेट खोकर 41 रन बनाए। तभी बारिश आ गई। बारिश रुकती न देख अंपायरों ने डकवर्थ लुइस नियम लागू किया जिसके तहते पाकिस्तान को तीन ओवरों में 44 रन बनाने थे जो बन नहीं सके थे और इस तरह भारत को जीत मिली।

    भारत की दमदार शुरुआत

    पाकिस्तान ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया के ओपनरों ने उसे मजबूत शुरुआत दी। रोबिन उथप्पा और भरत चिपली ने पहले विकेट के लिए 42 रन जोड़े। 42 के कुल स्कोर पर रोबिन उथप्पा आउट हो गए। उन्होंने 11 गेंदों पर दो चौके और तीन छक्कों की मदद से 28 रन बनाए। स्टुअर्ट बिन्नी सिर्फ चार रन ही बना सके। भरत चिपली के रूप में भारत ने अपना तीसरा विकेट खोया। उन्होंने 13 गेंदों पर दो चौके और और इतने ही छक्कों के दम पर 24 रनों की पारी खेली।

    अभिमन्यू मिथुन ने पांच गेंदों पर सिर्फ छह रन बनाए। कप्तान दिनेश कार्तिक नॉट आउट रहे। उन्होंने छह गेंदों पर दो चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 17 रन बनाए।

    पाकिस्तान की पारी

    पाकिस्तान ने अपनी पारी की तेज शुरुआत की थी। हालांकि, दूसरे ओवर में बिन्नी ने अपनी गेंदबाजी से उसे परेशान कर दिया जिससे भारत को फायदा मिला। उन्होंने दूसरे ओवर में सिर्फ सात रन दिए और माज सदाकत का एक विकेट भी निकाला। सदाकत ने सात रन बनाए। ख्वाजा नाफे ने नौ गेंदों पर नाबाद 18 रन बनाए जिसमें एक चौका और दो छक्के शामिल रहे। अब्दुल समद ने छह गेंदों पर 16 रन बनाए। उनकी पारी में दो चौके और एक छक्का शामिल रहा।