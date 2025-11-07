IND vs PAK: बारिश भी नहीं टाल सकी पाकिस्तान की हार, टीम इंडिया को मिली शानदार जीत

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम ने हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस टूर्नामेंट की शुरुआत जीत के साथ की है। दिनेश कार्तिक की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने शुक्रवार को टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को हरा दिया। बारिश से बाधित इस मैच में भारत ने डकवर्थ लुइस नियम के हिसाब से दो रनों से जीत हासिल की।

पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने चार विकेट खोकर 86 रन बनाए। पाकिस्तान ने बैटिंग की शुरुआत की और तीन ओवरों में एक विकेट खोकर 41 रन बनाए। तभी बारिश आ गई। बारिश रुकती न देख अंपायरों ने डकवर्थ लुइस नियम लागू किया जिसके तहते पाकिस्तान को तीन ओवरों में 44 रन बनाने थे जो बन नहीं सके थे और इस तरह भारत को जीत मिली।

भारत की दमदार शुरुआत पाकिस्तान ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया के ओपनरों ने उसे मजबूत शुरुआत दी। रोबिन उथप्पा और भरत चिपली ने पहले विकेट के लिए 42 रन जोड़े। 42 के कुल स्कोर पर रोबिन उथप्पा आउट हो गए। उन्होंने 11 गेंदों पर दो चौके और तीन छक्कों की मदद से 28 रन बनाए। स्टुअर्ट बिन्नी सिर्फ चार रन ही बना सके। भरत चिपली के रूप में भारत ने अपना तीसरा विकेट खोया। उन्होंने 13 गेंदों पर दो चौके और और इतने ही छक्कों के दम पर 24 रनों की पारी खेली।