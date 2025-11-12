Language
    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 12:39 PM (IST)

    IND vs SA 2nd Test Timings: बीसीसीआई ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के सेशन टाइमिंग में बदलाव किया है। सर्दियों में उत्तर-पूर्वी भारत में जल्दी सूर्योदय और सूर्यास्त के कारण यह फैसला लिया गया है। अब मैच सामान्य समय से 30 मिनट पहले, सुबह 9 बजे शुरू होगा, और टी-ब्रेक लंच से पहले लिया जाएगा, जैसा कि आमतौर पर डे-नाइट टेस्ट में होता है। यह एक व्यावहारिक निर्णय है ताकि रोशनी की कमी के कारण खेल बाधित न हो।  

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs SA 2nd Test Timings: बीसीसीआई ने एक अनोखा फैसला लेते हुए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच के सेशन टाइमिंग्स में बदलाव किया है। यह बदलाव गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए किया गया है। 

    ईएसपीएनक्रिकइन्फो ने बीसीसीआई सचिव सैकिया के हवाले से जानकारी देते हुए बताया कि गुवाहाटी उत्तर पूर्वीय भारत का हिस्सा है और सर्दियों में यहां सूरज जल्दी उगता और जल्दी अस्त हो जाता है। इस कारण मैच के समय में बदलाव किया गया है। अब भारत-साउथ अफ्रीका का दूसरा टेस्ट मैच की शुरुआत सामान्य समय से 30 मिनट पहले होगी और टी ब्रेक (चाय का ब्रेक) लंच से पहले लिया जाएगा, जो आमतौर पर डे-नाइट टेस्ट में ही होता है।

    दरअसल, भारत और साउथ अफ्रीका (IND vs SA 2025 Test Timings) के बीच दो मैचों की यह टेस्ट सीरीज शुक्रवार से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शुरू होगी। इस मैच में टॉस के लिए सोने की परत वाला सिक्का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके दोनों ओर बीसीसीआई और क्रिकेट साउथ अफ्रीका के निशान होंगे।

    वहीं, गुवाहाटी, जो पहली बार टेस्ट मैच की मेजबानी करने जा रहा है, यहां भारत-साउथ अफ्रीका का दूसरा टेस्ट, 22 नवंबर से खेला जाएगा। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया, जो खुद गुवाहाटी से हैं, उन्होंने हाल ही में बताया कि वहां का मैच सुबह 9 बजे शुरू होगा, जबकि कोलकाता टेस्ट सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा।

    गुवाहाटी टेस्ट (India vs South Africa 2nd Test Time changes) का शेड्यूल इस तरह रहेगा-

    • टॉस: सुबह 8:30 बजे
    • पहला सेशन: 9:00 से 11:00 बजे तक
    • टी ब्रेक: 11:00 से 11:20 बजे तक
    • दूसरा सेशन: 11:20 से 1:20 बजे तक
    • लंच: 1:20 से 2:00 बजे तक
    • तीसरा सेशन: 2:00 से 4:00 बजे तक

    सैकिया ने कहा कि यह एक व्यावहारिक फैसला है। सर्दियों में पूर्वोत्तर भारत में सूर्योदय और सूर्यास्त जल्दी होता है। शाम 4 बजे के बाद रोशनी कम हो जाती है, इसलिए खेल जल्दी शुरू करना जरूरी है।

