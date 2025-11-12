स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs SA 2nd Test Timings: बीसीसीआई ने एक अनोखा फैसला लेते हुए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच के सेशन टाइमिंग्स में बदलाव किया है। यह बदलाव गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ईएसपीएनक्रिकइन्फो ने बीसीसीआई सचिव सैकिया के हवाले से जानकारी देते हुए बताया कि गुवाहाटी उत्तर पूर्वीय भारत का हिस्सा है और सर्दियों में यहां सूरज जल्दी उगता और जल्दी अस्त हो जाता है। इस कारण मैच के समय में बदलाव किया गया है। अब भारत-साउथ अफ्रीका का दूसरा टेस्ट मैच की शुरुआत सामान्य समय से 30 मिनट पहले होगी और टी ब्रेक (चाय का ब्रेक) लंच से पहले लिया जाएगा, जो आमतौर पर डे-नाइट टेस्ट में ही होता है।

IND vs SA 2025 Test Timings: दूसरे टेस्ट की टाइमिंग में बदलाव दरअसल, भारत और साउथ अफ्रीका (IND vs SA 2025 Test Timings) के बीच दो मैचों की यह टेस्ट सीरीज शुक्रवार से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शुरू होगी। इस मैच में टॉस के लिए सोने की परत वाला सिक्का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके दोनों ओर बीसीसीआई और क्रिकेट साउथ अफ्रीका के निशान होंगे।

वहीं, गुवाहाटी, जो पहली बार टेस्ट मैच की मेजबानी करने जा रहा है, यहां भारत-साउथ अफ्रीका का दूसरा टेस्ट, 22 नवंबर से खेला जाएगा। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया, जो खुद गुवाहाटी से हैं, उन्होंने हाल ही में बताया कि वहां का मैच सुबह 9 बजे शुरू होगा, जबकि कोलकाता टेस्ट सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा।