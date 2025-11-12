Rohit-Virat: BCCI के सख्त रवैये से विजय हजारे ट्रॉफी खेलने को तैयार रोहित-विराट; प्रदर्शन ही दिलाएगा भारतीय टीम में मौका

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Rohit-Virat: पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को बीसीसीआई ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर वे भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलना जारी रखना चाहते हैं, तो उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी (घरेलू वनडे टूर्नामेंट) में हिस्सा लेना होगा।

Rohit-Virat खेलेंगे Vijay Hazare Trophy दरअसल, टी20 विश्व कप 2024 के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली (Rohit-Virat) ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था और 2025 में दोनों ही खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास का एलान किया। फिलहाल वे सिर्फ वनडे फॉर्मेट में सक्रिया हैं।

आखिरी बार दोनों ने अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनजे सीरीज खेली थी, जिसमें भारत को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। इस सीरीज में रोहित ने एक अर्धशतक और एक नाबाद शतक लगाया था, जबकि किंग कोहली ने तीसरे वनडे में 50 रन से ज्यादा रन बनाए थे।