Rohit-Virat: BCCI के सख्त रवैये से विजय हजारे ट्रॉफी खेलने को तैयार रोहित-विराट; प्रदर्शन ही दिलाएगा भारतीय टीम में मौका

Rohit-Virat: बीसीसीआई ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जारी रखने के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने को कहा है। टी20 और टेस्ट से संन्यास लेने के बाद, उन्हें अपनी फिटनेस और मैच प्रैक्टिस बनाए रखने के लिए घरेलू क्रिकेट खेलना होगा। रोहित ने विजय हजारे के लिए अपनी उपलब्धता की पुष्टि कर दी है, जबकि कोहली की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। यह कदम उनके वनडे करियर को लेकर उठ रहे सवालों के बीच आया है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Rohit-Virat: पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को बीसीसीआई ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर वे भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलना जारी रखना चाहते हैं, तो उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी (घरेलू वनडे टूर्नामेंट) में हिस्सा लेना होगा।
दरअसल, टी20 विश्व कप 2024 के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली (Rohit-Virat) ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था और 2025 में दोनों ही खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास का एलान किया। फिलहाल वे सिर्फ वनडे फॉर्मेट में सक्रिया हैं।
आखिरी बार दोनों ने अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनजे सीरीज खेली थी, जिसमें भारत को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। इस सीरीज में रोहित ने एक अर्धशतक और एक नाबाद शतक लगाया था, जबकि किंग कोहली ने तीसरे वनडे में 50 रन से ज्यादा रन बनाए थे।
अब दोनों ही दिग्गजों के वनडे करियर को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वनडे विश्व कप 2027 में दोनों खेलते हुए नजर आएंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन
बीसीसीआई (BCCI) के सूत्रों के अनुसार, बोर्ड और टीम मैनेजमेंट ने दोनों खिलाड़ियों को बता दिया है कि दो फॉर्मेट से रिटायर होने के बाद अब उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलकर अपनी फिटनेस और मैच प्रैक्टिस बनाए रखनी होगी।
पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रोहित शर्मा ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) को विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के लिए अपनी उपलब्धता की पुष्टि कर दी है, जबकि कोहली के खेलेने पर अभी कोई स्पष्टता नहीं है।
कोहली ने आखिरी बार विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy 2025) में 18 फरवरी 2010 को दिल्ली के लिए खेला था, उस समय वे टीम के कप्तान थे और उनके साथ शिखर धवन और मौजूदा बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मनहास भी टीम में थे।
बता दें कि बोर्ड और टीम प्रबंधन चाहते हैं कि वे घरेलू क्रिकेट के माध्यम से अपनी मैच फिटनेस और फॉर्म बनाए रखें। ऐसे में इस दिशा में पहला कदम 24 दिसंबर को खेले जाने वाले विजय हजारे ट्रॉफी मैच के रूप में देखा जा रहा है। यह मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 से 9 दिसंबर के बीच होने वाली वनडे सीरीज और 11 जनवरी से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड सीरीज के बीच घरेलू कैलेंडर का एकमात्र वनडे मैच है।
रोहित ने सैयद मुश्ताक अली टी20 में खेलने की इच्छा जताई
बताया जा रहा है कि रोहित ने सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी (SMAT) में खेलने की भी इच्छा जताई है, जो 26 नवंबर से शुरू हो रही है। मौजूदा समय में रोहित मुंबई के शरद पवार इंडोर अकादमी में अभ्यास कर रहे हैं। दूसरी ओर, कोहली इन दिनों लंदन में रह रहे हैं और बोर्ड उन्हें भी जल्द घरेलू सर्किट में देखने की उम्मीद कर रहा है।
दोनों खिलाड़ियों ने पिछले सीजन में एक-एक रणजी ट्रॉफी मैच खेला था। जनवरी में कोहली ने 12 साल बाद दिल्ली के लिए मैदान संभाला, जबकि रोहित ने 10 साल बाद मुंबई के लिए मैच खेला था।
