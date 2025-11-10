कॉफी विद करण में क्यों नहीं आते Virat-Anushka, करण जौहर ने खुद किया खुलासा
Karan Johar के फेमस टॉक शो कॉफी विद करण में अनुष्का शर्मा में शिरकत कर चुकी हैं लेकिन अब तक वे अपने हसबैंड विराट कोहली के साथ शो में नहीं आई। इस बात पर अब करण जौहर ने खुद खुलासा कर दिया है कि आखिर क्यों ये कपल उनके शो का हिस्सा नहीं बना।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। करण जौहर फेमस टॉक शो कॉफी विद करण को होस्ट करते हैं, जिसमें अब तक बॉलीवुड के लगभग सभी बड़े और मशहूर सितारे शिरकत कर चुके हैं। ना सिर्फ बॉलीवुड एक्टर्स बल्कि कॉमेडियन, सिंगर्स और क्रिकेटर्स भी इस शो का हिस्सा रहे हैं। हालांकि मनोरंजन और क्रिकेट की हिट जोड़ी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अब तक साथ में शो का हिस्सा नहीं बने हैं। अनुष्का अकेली जरूर इस शो में आई हैं लेकिन वे अपने हसबैंड विराट के साथ नहीं आईं।
अब इस बात का खुलासा शो के होस्ट खुद करण जौहर ने किया है कि आखिर क्यों विराट-कोहली और अनुष्का शर्मा कॉफी विद करण का हिस्सा नहीं बने। हाल ही में फिल्ममेकर सानिया मिर्जा के पॉडकास्ट में नजर आए जहां उन्होंने इस बात पर चुप्पी तोड़ी।
कॉफी विद करण में क्यों नजर नहीं आए विराट-अनुष्का
सानिया मिर्जा ने अपने पॉडकास्ट में करण जौहर से पूछा कि वे कौन से सेलेब्रिटी हैं जिन्हें आप शो में बुलाना चाहते हैं लेकिन वे इनकार कर रहे हैं। इस पर करण ने कहा कि करण बीर कपूर पहले उनके शो में आए हैं लेकिन अब पिछले तीन सीजन से वे शो में आने से मना कर रहे हैं। फिर सानिया ने पूछा कि कोई एक नाम जो कॉफी विद करण में अब तक नहीं आए हैं, करण जौहर थोड़ा सोचने लगे, फिर सानिया ने ही कहा कि विराट कोहली।
सानिया की इस बात पर करण ने कहा कि मैं क्रिकेटर को इनवाइट नहीं करता हूं। उन्होंने हार्दिक पांड्या और केएल राहुल वाले एपिसोड का जिक्र किया और कहा कि उस कॉन्ट्रोवर्सी के बाद वे किसी भी क्रिकेटर को इनवाइट नहीं करते हैं और ना ही कभी आगे रहकर पूछेंगे।
दरअसल 2019 में हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को करण जौहर के शो में आने के बाद काफी ट्रोल होना पड़ा था। सोशल मीडिया पर उन्हें औरतों पर उनके कमेंट्स को लेकर काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। लोगों ने उनके कमेंट्स को महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक व्यवहार और सैक्सिएस्ट कमेंट कहा था। हालांकि दोनों क्रिकेटर्स ने माफी मांगी थी लेकिन इसके बावजूद उन्हें ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच होने वाले पहले ओडिआई मैच से सस्पेंड कर दिया गया था।
