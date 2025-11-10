'नहीं मिला ऑफर,' कार्तिक आर्यन की Naagzilla की हीरोइन नहीं बनेगी ये एक्ट्रेस?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भूल भुलैया 3 की सफलता के बाद अभिनेता कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) ने सुपरनैचुरल थ्रिलर नागजिला (Naagzilla) का आधिकारिक एलान किया था। फिल्म का मोशन पोस्टर मेकर्स की तरफ से रिलीज किया गया, जिसमें कार्तिक इच्छाधारी नाग की भूमिका में दिखाई दिए।

बीते दिनों से ये चर्चा चल रही है कि नागजिला के मेकर्स की लीड एक्ट्रेस (Naagzilla Actress) के लिए तलाश पूरी हो गई है। लेकिन अब खबर आ रही है कि जिस अभिनेत्री का नाम नागजिला को लेकर सुर्खियां बटोर रहा था, उसी ने फिल्म का ऑफर न मिलने की बात कही है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला आखिर क्या है-

ये एक्ट्रेस नहीं बनेगी नागजिला का हिस्सा फिल्म दोस्ताना 2 से शुरु हुआ अभिनेता कार्तिक आर्यन और फिल्मकार करण जौहर के बीच मनमुटाव अब दूर हो चुका है। उसके बाद कार्तिक ने करण के साथ दो फिल्में साइन की। उनमें से एक फिल्म नागजिला (Naagzila) है। इस फिल्म की घोषणा अप्रैल महीने में कर दी गई थी और अब निर्देशक मृगदीप लांबा ने कार्तिक के साथ शूटिंग भी शुरू कर दी है।

हालांकि, अगर प्रतिभा की टीम की माने तो यह खबरें अफवाह हैं और अभी तक प्रतिभा से इसको लेकर संपर्क ही नहीं किया गया है। नागजिला के लिए उन्हें कोई ऑफर नहीं मिला है। प्रतिभा अगले साल की शुरुआत में निर्माता दिनेश विजन की एक फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाली हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि नागजिला में कार्तिक की अभिनेत्री कौन होगी।