बहुत हुआ नेपोटिज्म...Karan Johar इंडस्ट्री में लाए 2 नए चेहरे, 500 ऑडिशन के बाद हुआ सिलेक्शन
Karan Johar को अक्सर इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है क्योंकि वे अक्सर अपनी फिल्मों में स्टारकिड्स को ही लॉन्च करते हैं। इसको लेकर उन्हें काफी ट्रोलिंग भी झेलनी पड़ती है, हालांकि अब उन्होंने एक ऐसी अनाउंसमेंट कर दी है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। करण जौहर का नाम सुनते हैं कई लोगों को जेहन में नेपोटिज्म तो आ ही जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी फिल्मों में कई नेपो किड्स को लॉन्च भी किया है और वे उन्हें सपोर्ट भी करते हैं। स्टूडेंट ऑफ ईयर में आलिया भट्ट, वरुण धवन को लॉन्च करने और उन्हें अब तक सपोर्ट करने के कारण उन्हें खूब ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। इंडस्ट्री की हस्तियों से लेकर आम दर्शक तक उनकी स्टारकिड्स को सपोर्ट करने के लिए आलोचना कर चुके हैं।
करण जौहर लेकर आए दो नए चेहरे
लेकिन अब लगता है करण जौहर ने अपना रास्त थोड़ा बदलने का विचार किया है क्योंकि वे इंडस्ट्री में दो नए चेहरों को लॉन्च करने जा रहे हैं जिनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है। करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शंस फिल्म इंडस्ट्री में दो नए चेहरों को लाने की तैयारी में है। भारतीय सिनेमा के कुछ सबसे बड़े सितारों को लॉन्च करने के लिए मशहूर, धर्मा अब दो प्रतिभाशाली नवोदित कलाकारों को बड़े पर्दे पर लॉन्च करके एक साहसिक कदम उठा रहा है।
500 से ज्यादा ऑडिशन में हुआ सिलेक्शन
स्टूडियो से जुड़े एक सूत्र के अनुसार दो नए कलाकारों में एक लड़का और एक लड़की है, जिनका सिलेक्शन 500 से ज्यादा ऑडिशनों के बाद किया गया है। दोनों ही कलाकार इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल बाहरी हैं, जिनका अभिनय या फिल्म जगत में कोई अनुभव नहीं है। उनका सिलेक्शन पूरी तरह से उनकी स्वाभाविक स्क्रीन प्रेजेंस, करिश्मा और दर्शकों से भावनात्मक रूप से जुड़ने की क्षमता के आधार पर किया गया।
BIGGG DEVELOPMENT... DHARMA PRODUCTIONS TO LAUNCH TWO NEWCOMERS... #DharmaProductions – the production house known for shaping some of #Bollywood's biggest stars – is all set to introduce two fresh faces to the big screen.— taran adarsh (@taran_adarsh) November 8, 2025
Selected from over 500 auditions, the two newcomers – a… pic.twitter.com/ZXDZQrQi41
हालांकि इन दो होनहार कलाकारों की पहचान अभी सीक्रेट रखी गई है, लेकिन फैंस और इंडस्ट्री जगत के जानकारों में उत्साह बढ़ रहा है। धर्मा प्रोडक्शंस जल्द ही उनके चेहरे और उनके सफर को सबके सामने लाने की योजना बना रहा है, जिससे इन नए कलाकारों के स्टार बनने की उम्मीद बढ़ सकती है।
तरण आदर्श ने एक्स पर लिखा, 'बड़ा विकास... धर्मा प्रोडक्शंस दो नए कलाकारों को लॉन्च करेगा...बॉलीवुड के कुछ सबसे बड़े सितारों को गढ़ने के लिए जाना जाने वाला प्रोडक्शन हाउस - बड़े पर्दे पर दो नए चेहरों को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 500 से ज्यादा ऑडिशन में से चुने गए, ये दो नए कलाकार - एक लड़का और एक लड़की - धर्मा के अब तक के सबसे बड़े टैलेंट हंट में से एक से उभरे हैं। कोई इंडस्ट्री बैकग्राउंड नहीं, बस टैलेंट, दोनों नए कलाकार पूरी तरह से बाहरी हैं जि्हें पूरी तरह से उनके टैलेंट, स्क्रीन प्रेजेंस और पोंटेशियल के आधार पर चुना गया है।
इंडस्ट्री में नई प्रतिभाओं की बढ़ती मांग के साथ, धर्मा सितारों की एक नई पीढ़ी को तराशने और पेश करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा रहा है। इन दो होनहार नवोदित कलाकारों की पहचान जल्द ही उजागर की जाएगी।
