    ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज हारने पर 'गंभीर' हुए गौतम, रोहित-विराट पर कसा तंज!

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 07:47 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर ऑस्ट्रेलिया में मिली वनडे सीरीज की हार से काफी निराश हैं। उन्होंने कहा है कि एक कोच के तौर पर वह टीम की जीत से ज्यादा खुश होंगे बजाए निजी प्रदर्शन से। 

    गौतम गंभीर ने टीम इंडिया की हार पर दिखाया गुस्सा

    नई दिल्ली, प्रेट्र: भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध हाल ही में वनडे सीरीज में टीम की हार की आलोचना करते हुए कहा कि हार के बाद सराहनीय प्रदर्शन का कभी जश्न नहीं मनाया जाना चाहिए। गंभीर ने बीसीसीआई डाट टीवी को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि वे सफल खिलाड़ियों के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन किसी को भी बड़ी तस्वीर से ध्यान नहीं हटाना चाहिए और इस मामले में यह सीरीज में हार है।

    ऑस्ट्रेलिया में हुई वनडे सीरीज से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने आईपीएल के बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की थी। रोहित को तीसरे वनडे मैच में शतक लगाने के बाद मैन ऑफ द मैच और सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। रोहित ने इससे पहले दूसरे वनडे में 73 रन की पारी खेली थी लेकिन इस मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा था।

    निजी प्रदर्शन की बात ही नहीं

    कोहली ने शुरुआती दो मैचों में खाता खोलने में नाकाम रहने के बाद सीरीज के अंतिम मैच में नाबाद 74 रनों की पारी खेली। इस सीरीज में श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने भी प्रभावशाली व्यक्तिगत प्रदर्शन किया। हालांकि, गंभीर ने किसी का नाम नहीं लिया ना ही उनसे इस सवाल में किसी खास नाम के बारे में पूछा गया था। उन्होंने कहा कि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि यह व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात नहीं है। मैं व्यक्तिगत प्रदर्शन से बहुत खुश हो सकता हूं और मैं हमेशा व्यक्तिगत प्रदर्शन से खुश रहूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हम वनडे सीरीज हार गए। कोच के तौर पर मैं कभी सीरीज गंवाने का जश्न नहीं मना सकता।"

    रोहित और कोहली टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय दोनों से संन्यास ले चुके हैं, जिसकी वजह से उनके सीमित वनडे मैच प्रशंसकों के बीच काफी चर्चा का विषय रहते हैं।

    व्यक्तिगत खिलाड़ियों की सराहना कर सकता हूं

    गंभीर ने कहा कि एक खिलाड़ी के तौर पर मैं व्यक्तिगत खिलाड़ियों की सराहना कर सकता हूं, लेकिन एक कोच के तौर पर मुझे लगता है कि यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि एक राष्ट्र और एक व्यक्ति के तौर पर हमें कभी भी सीरीज हारने का जश्न नहीं मनाना चाहिए।

    भारत ने वनडे के बाद पांच मैचों की टी20 सीरीज 2-1 से जीती और गंभीर ने कहा कि उस जीत से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। इस पूर्व खिलाड़ी ने कहा कि आखिरकार, हम देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। टी-20 सीरीज अलग थी और हम इसमें जीत दर्ज करने में सफल रहे, लेकिन इसके साथ ही बहुत कुछ सीखने को भी मिला।