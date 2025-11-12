Language
    IND vs SA: ईडन गार्डेंस की पिच को लेकर फिर किचकिच, टीम मैनेजमेंट और पिच क्यूरेटर के बीच तनातनी

    By Vishal ShreshtaEdited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम का मैनजेमेंट कोलकाता के पिच क्यूरेटर से नाराज है और दोनों के बीच तनातनी हो गई है। टीम मैनेजमेंट जिस तरह की पिच मांग रहा है पिच क्यूरेटर उस तरह की पिच देने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। 

    कोलकाता की पिच को लेकर मचा घमासान

    विशाल श्रेष्ठ, जागरण, कोलकाता: ईडन गार्डेंस स्टेडियम में मैच हो और पिच को लेकर बहस न हो, ऐसा कम ही देखने को मिलता है, फिर चाहे टी-20 हो या टेस्ट। बंगाल क्रिकेट संघ (कैब) के सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर अक्षर पटेल, कुलदीप यादव व वॉशिंगटन सुंदर को देखते हुए स्पिन पिच चाहते हैं, दूसरी तरफ ईडन के क्यूरेटर सुजन मुखर्जी ने साफ कर दिया है कि पिच बल्लेबाज व गेंदबाज, दोनों के अनुकूल होगी।

    उन्होंने हालांकि यह जरूर कहा कि स्पिनरों को थोड़ी अधिक मदद मिलेगी। गंभीर ने मंगलवार सुबह बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक के साथ पिच का मुआयना किया। इस दौरान सुजन से उनकी काफी देर बातचीत हुई थी।

    न हां न ना

    'दैनिक जागरण' ने जब सुजन से पूछा कि क्या गंभीर स्पिनरों के अनुकूल पिच चाहते हैं तो उन्होंने पूरी तरह हां या ना में जवाब नहीं दिया। बकौल सुजन, गंभीर ने ऐसी पिच की मांग नहीं की है लेकिन उनके मन में यह इच्छा है। इसे लेकर जब बहस बढ़ी तो कैब अध्यक्ष सौरव गांगुली ने इसे विराम देने की कोशिश करते हुए कहा कि भारतीय टीम प्रबंधन की ओर से ऐसी कोई मांग नहीं की गई है।

    पिच का पेंच

    ईडन की पिच हमेशा चर्चा में रहती है। 1996 के विश्वकप में भारत-श्रीलंका के बीच सेमीफाइनल मैच के दौरान दूसरी पारी में जब भारतीय बल्लेबाज जब आसानी से लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे, तब पिच ने अचानक इतना टर्न लेना शुरू कर दिया था कि भारत का विश्वकप जीतने का सपना चकनाचूर हो गया था।

    उसके बाद से ईडन की पिच को स्पिनरों के अनुकूल माना जाने लगा और स्पिनरों के बूते भारत ने यहां कई मैच भी जीते। विवाद तब शुरू हुआ, जब 2012 में तत्कालीन भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने यहां इंग्लैंड के विरुद्ध टेस्ट में स्पिनरों के अनुकूल पिच चाही लेकिन तब के क्यूरेटर प्रबीर मुखर्जी ने इसे 'अनैतिक' व 'तर्कहीन' बताते हुए साफ इन्कार कर दिया। मामला इतना गरमाया कि बीसीसीआई ने प्रबीर को हटाकर ईस्ट जोन के तत्कालीन क्यूरेटर आशीष भौमिक को ईडन की पिच का दायित्व सौंप दिया था।

    प्रबीर ने भी नाराज होकर कार्य-मुक्त होने की बात कह दी थी। तब कैब के तत्कालीन अध्यक्ष जगमोहन डालिया ने मामला सुलझाया था। धोनी ने उस वक्त 84 साल के प्रबीर को 'ईडन का बॉस' करार दिया था। आईपीएल के पिछले सत्र के समय भी खबर उड़ी थी कि घरेलू टीम कोलकाता नाइटराइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे सुनील नरेन व वरुण चक्रवर्ती को देखते हुए स्पिनरों के अनुकूल पिच चाहते थे लेकिन सुजन ने दो-टूक कहा था कि वे बीसीसीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार पिच तैयार करते हैं।

    पड़ न जाए भारी

    स्पिन पिच की चाहत भारी भी पड़ सकती है क्रिकेट विश्लेषकों का कहना है कि भारतीय टीम प्रबंधन को यह नहीं भूलना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका के पास भी केशव महाराज, सेनुरन मुथुस्वामी व सिमोन हार्मर जैसे उम्दा स्पिनर हैं। टीम प्रबंधन न्यूजीलैंड के विरुद्ध पिछली घरेलू टेस्ट सीरीज में 3-0 की करारी हार भी नहीं भूला होगा, जिसमें विरोधी टीम के स्पिनरों ने ही भारत की लुटिया डुबोई थी।

    कड़ी सुरक्षा में खिलाड़ियों ने किया अभ्यास

    भारत व दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों ने मंगलवार को अभूतपूर्व सुरक्षा में ईडन में अभ्यास किया। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद स्टेडियम व अंदर व बाहर काफी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। मैच के दिनों में त्रि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होगी। दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश करने के लिए दो बार मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना होगा। इस बीच गंभीर ने कड़ी सुरक्षा में कालीघाट मंदिर जाकर पूजा-अर्चना की। गंभीर जब भी कोलकाता में होते हैं तो कालीघाट मंदिर जरूर जाते हैं।

