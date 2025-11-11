IND vs SA: साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले मोहम्मद सिराज ने बताया अपना मास्टर प्लान, कहा- 'मैं उत्साहित हूं'
भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा है कि बड़ी टीमों के सामने मिलने वाली चुनौती उन्हें हमेशा से पसंद है।
पीटीआई, कोलकाता: भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को पूरा विश्वास है कि वह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के गत विजेता साउथ अफ्रीका के विरुद्ध शुक्रवार से शुरू होने वाली दो टेस्ट मैच की सीरीज में दमदार प्रदर्शन करेंगे। भारत डब्ल्यूटीसी अंक तालिका में अभी तीसरे स्थान पर है।
उसने इस चक्र के शुरू में घरेलू मैदान पर वेस्टइंडीज को दो टेस्ट मैच में हराने से पहले इंग्लैंड में पांच टेस्ट मैच की सीरीज 2-2 से बराबर की थी। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका ने अपने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप खिताब का बचाव करने के अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के विरुद्ध टेस्ट सीरीज में 1-1 से ड्रा के साथ की।
बेहद अहम है सीरीज
सिराज ने कहा कि यह सीरीज नए डब्ल्यूटीसी चक्र के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर इसलिए क्योंकि दक्षिण अफ्रीका गत चैंपियन है। भले ही उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध सीरीज ड्रॉ खेली है, लेकिन हम अपनी अच्छी फॉर्म से आश्वस्त हैं। हमने सकारात्मक माहौल तैयार किया है। हमने इंग्लैंड में अच्छा प्रदर्शन किया और वेस्टइंडीज के विरुद्ध जीत हासिल की।
इंग्लैंड में दिखाया दम
सिराज ने इंग्लैंड के विरुद्ध पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था और वह 23 विकेट लेकर सीरीज में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। उन्होंने वेस्टइंडीज के विरुद्ध भी अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी और दो मैचों में 10 विकेट लिए।
उन्होंने कहा कि मैं अच्छी लय के साथ गेंदबाजी कर रहा हूं और इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूं। मजबूत टीमों का सामना करने से उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलती है, जिनमें सुधार की जरूरत है और मैं इस चुनौती के लिए वास्तव में काफी उत्साहित हूं।"
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।