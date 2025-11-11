दिल्ली धमाके के बाद कोलकाता में अलर्ट, भारत vs दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट में सिक्योरिटी टाइट
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर दो मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। दिल्ली में धमाके के बाद कोलकाता पुलिस ने सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए हैं। कोलकाता पुलिस दोनों टीमों के स्टेडियम आने-जाने, अभ्यास सत्र और मैच के दिनों में कड़ी सुरक्षा का इंतजाम रखेगी। कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा ईडन गार्डन्स पर इंतजामों की समीक्षा कर सकते हैं।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली धमाके के बाद कोलकाता पुलिस अलर्ट हो चुकी है। कोलकाता पुलिस ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 14 नवंबर से शुरू होने जा रहे पहले टेस्ट में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। दोनों टीमें कड़ी सुरक्षा में रहेगी।
याद दिला दें कि दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में ब्लास्ट हुआ, जिसमें आठ लोगों की मौत और 24 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की पुष्टि की गई है। विस्फोट की वजह की जांच चल रही है।
दहल गई दिल्ली
यह घटना उसी दिन घटित हुई जिस दिन जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के पुलिसकर्मियों ने एक अंतरराज्यीय आतंकवादी मॉड्यूल को ध्वस्त किया तथा भारी मात्रा में बम बनाने की सामग्री और एक असॉल्ट राइफल जब्त की।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोल्चा ने कहा कि विस्फोट करीब शाम 6:52 बजे हुआ, जब लाल किले के करीब ट्रैफिक सिग्नल एक धीमी गति से आई गाड़ी रुकी। गोल्चा ने कहा, 'एक कार में विस्फोट हुआ और इसके कारण अन्य वाहनों को भी नुकसान हुआ। अधिकारियों ने पुष्टि की कि बरामद विस्फोटक रसायनों का उद्देश्य "पूरी दिल्ली में आतंक फैलाना" था।
कोलकाता पुलिस ने कड़े इंतजाम किए
इस घटना के बाद कोलकाता पुलिस ने भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों टीमों के लिए सुरक्षा इंतजाम कड़े करने का फैसला किया है। पुलिस दोनों टीमों के स्टेडियम में आने-जाने, अभ्यास सत्र और मैच के दिनों पर कड़ी सुरक्षा का पहरा देगी। ईडन गार्डन्स के करीब नाका चेक और कड़ी निगरानी की शुरुआत हो चुकी है। सभी बड़े एंट्री और एक्जिट प्वाइंट्स पर अधिकारियों को भेज दिया गया है।
कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा मंगलवार को व्यक्तिगत रूप से ईडन गार्डन्स के करीब सुरक्षा इंतजाम की समीक्षा करने पहुंच सकते हैं। बंगाल क्रिकेट संघ (कैब) पुलिस के साथ करीब से काम कर रहा है ताकि खिलाड़ियों, अधिकारियों और दर्शकों की सुरक्षा का ख्याल रख सके।
होटल में बढ़ाई गई सुरक्षा
बता दें कि टीम होटल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। कैब अधिकारियों और सीनियर पुलिस अधिकारियों के बीच एक संयुक्त बैठक हुई, जिसमें ऑपरेशनल डिटेल्स को अंतिम रूप देने और अतिरिक्त एहतियाती उपयों पर चर्चा की गई। भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों मंगलवार सुबह से ट्रेनिंग शुरू करेंगे। हाई अलर्ट के कारण खिलाड़ियों की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाएगा।
