स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 14 नवंबर से दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज का आगाज होगा। दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्‍स में खेला जाएगा। इसके बाद दोनों टीमें दूसरे टेस्‍ट के लिए गुवाहाटी में भिड़ेंगी।

दक्षिण अफ्रीका ने विश्‍व टेस्‍ट चैंपियनशिप का खिताब जीता और उसके हौसले बुलंद हैं। प्रोटियाज टीम की कप्‍तानी टेंबा बावुमा करते हुए नजर आएंगे। वहीं, भारतीय टीम ने घरेलू जमीन पर वेस्‍टइंडीज को शिकस्‍त दी और अब उसके निशाने पर डब्‍ल्‍यूटीसी चैंपियन दक्षिण अफ्रीका है। शुभमन गिल के नेतृत्‍व में टीम इंडिया कमाल का प्रदर्शन करने को बेताब है।

वैसे, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्‍ट इतिहास कड़ी प्रतिद्वंद्विता वाला रहा है। इस सीरीज में बल्‍लेबाजों ने अपने प्रदर्शन से फैंस का दिल जीता है। चलिए तो जानते हैं कि भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच सबसे ज्‍यादा टेस्‍ट रन बनाने वाले टॉप-5 बल्‍लेबाज कौन हैं?

1) सचिन तेंदुलकर - महान बल्‍लेबाज सचिन तेंदुलकर इस लिस्‍ट में अव्‍वल हैं। मास्‍टर ब्‍लास्‍टर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 25 मैचों में 1741 रन बनाए हैं। इस दौरान तेंदुलकर ने सात शतक और पांच अर्धशतक जमाए। उन्‍होंने ये रन 42.46 की औसत से बनाए। सचिन तेंदुलकर का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सर्वश्रेष्‍ठ टेस्‍ट व्‍यक्तिगत स्‍कोर 169 रन है।

2) जैक्‍स कैलिस - दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक्‍स कैलिस दोनों देशों के बीच सबसे ज्‍यादा रन बनाने के मामले में दूसरे स्‍थान पर काबिज हैं। कैलिस ने भारत के खिलाफ 18 टेस्‍ट में 1734 रन बनाए हैं। कैलिस ने इस दौरान सात शतक और पांच अर्धशतक जमाए। उन्‍होंने ये रन 69.36 की औसत से बनाए। कैलिस का भारत के खिलाफ सर्वश्रेष्‍ठ टेस्‍ट व्‍यक्तिगत स्‍कोर 201* रन है।

3) हाशिम अमला - दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्‍गज ओपनर हाशिम अमला इस लिस्‍ट में तीसरे स्‍थान पर काबिज हैं। अमला ने भारत के खिलाफ 21 टेस्‍ट में पांच शतक और सात अर्धशतकों की मदद से 1528 रन बनाए। दाएं हाथ के बल्‍लेबाज ने ये रन 43.65 की औसत से बनाए। अमला का भारत के खिलाफ सर्वश्रेष्‍ठ व्‍यक्तिगत स्‍कोर नाबाद 253 रन हैं।

4) विराट कोहली - भारतीय टीम के पोस्‍टर ब्‍वॉय विराट कोहली दोनों देशों के बीच सबसे ज्‍यादा टेस्‍ट रन बनाने के मामले में चौथे स्‍थान पर काबिज हैं। कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 16 टेस्‍ट में तीन शतक और पांच अर्धशतकों की मदद से 1408 रन बनाए। कोहली ने ये रन 54.15 की औसत से बनाए। भारतीय दिग्‍गज का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सर्वश्रेष्‍ठ व्‍यक्तिगत स्‍कोर नाबाद 254 रन है।