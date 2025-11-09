India Next Match: ऑस्ट्रेलिया सीरीज खत्म, अब भारत का अगला मैच किसके साथ? पूरी डिटेल्स पढ़ें यहां

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India Next Match: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज 2-1 से जीतने के बाद भारतीय टीम अपने अगले मिशन की ओर जल्द ही बढ़ेगी। भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां टी20 मैच बारिश की भेंट चढ़ा और इस तरह भारत ने ये सीरीज अपने नाम की।

अब टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट, वनडे और टी20 सीरीज खेलनी है, जिसके लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत दौरे पर आएगी।

भारत-साउथ अफ्रीका (India Next Match India vs South Africa 1st Test) के बीच पहले टेस्ट सीरीज का आगाज होगा, जिसका पहला मैच 14 से 18 नवंबर के बीच कोलकाता में खेला जाना है। ऐसे में जानते हैं भारत के साउथ अफ्रीका के साथ कब-कब मैच खेला जाना है?