    India Next Match: ऑस्ट्रेलिया सीरीज खत्म, अब भारत का अगला मैच किसके साथ? पूरी डिटेल्स पढ़ें यहां

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 02:03 PM (IST)

    India Next Match: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज जीतने के बाद भारतीय टीम अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट, वनडे और टी20 सीरीज खेलेगी। टेस्ट सीरीज 14 नवंबर से कोलकाता में शुरू होगी, जिसके बाद वनडे और टी20 मैच खेले जाएंगे। यह पूरी सीरीज नवंबर और दिसंबर में भारत में आयोजित होगी और फैंस इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।  

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India Next Match: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज 2-1 से जीतने के बाद भारतीय टीम अपने अगले मिशन की ओर जल्द ही बढ़ेगी। भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां टी20 मैच बारिश की भेंट चढ़ा और इस तरह भारत ने ये सीरीज अपने नाम की।

    अब टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट, वनडे और टी20 सीरीज खेलनी है, जिसके लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत दौरे पर आएगी।

    भारत-साउथ अफ्रीका (India Next Match India vs South Africa 1st Test) के बीच पहले टेस्ट सीरीज का आगाज होगा, जिसका पहला मैच 14 से 18 नवंबर के बीच कोलकाता में खेला जाना है। ऐसे में जानते हैं भारत के साउथ अफ्रीका के साथ कब-कब मैच खेला जाना है?

    IND vs SA Test Series: टेस्ट सीरीज का शेड्यूल

    • भारत बनाम साउथ अफ्रीका-14 से 18 नवंबर-कोलकाता
    • भारत बनाम साउथ अफ्रीका-22 से 26 नवंबर- गुवाहाटी

    IND vs SA ODI Series: भारत-साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज

    • पहला मैच- 30 नवंबर, रांची
    • दूसरा मैच- 3 दिसंबर, रायपुर
    • तीसरा मैच- 6 दिसंबर, विशाखापट्टनम

    IND vs SA T20I Series: भारत-साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज

    • पहला मैच- 9 दिसंबर, कटक
    • दूसरा मैच- 11 दिसंबर, न्यू चंडीगढ़
    • तीसरा मैच- 14 दिसंबर, धर्मशाला
    • चौथा मैच- 17 दिसंबर, लखनऊ
    • पांचवां मैच- 19 दिसंबर, अहमदाबाद

    IND vs SA के बीच टेस्ट सीरीज का मैच फैंस कहां देख सकते हैं?

    भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का मैच फैंस जियो हॉटस्टार ऐप पर लाइव देख सकते हैं।

    भारत की टेस्ट टीम

    शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाश दीप