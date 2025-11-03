धर्मशाला में Ind vs SA के बीच होने वाले टी-20 मैच से पहले दर्शकों के लिए बड़ी खबर, स्टेडियम की क्षमता बढ़ेगी
धर्मशाला के खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम में भारत-दक्षिण अफ्रीका टी-20 मैच की तैयारी है। दर्शकों के लिए खुशखबरी है कि 22000 क्षमता वाले स्टेडियम में सिटिंग कैपेसिटी बढ़ सकती है। HPCA के अनुसार, मैच से पहले सर्वे होगा। स्टेडियम की खूबसूरती बरकरार रखते हुए क्षमता बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। दर्शकों और खिलाड़ियों में मैच को लेकर उत्साह है।
राजेंद्र डोगरा, धर्मशाला। धर्मशाला के खूबसूरत अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले टी-20 मैच की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस मैच से पहले दर्शकों के लिए बड़ी राहत की खबर आ रही है। 22000 क्षमता वाले इस खूबसूरत स्टेडियम में सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है।
हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) अधिकारियों का कहना है कि 14 दिसंबर को धर्मशाला में प्रस्तावित भारत व दक्षिण अफ्रीका टी-20 मैच से पहले इसको लेकर सर्वे करवाया जाएगा।
बहुत जल्द पूरा होगा सर्वे
इसकी पुष्टि करते हुए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव अवनीश परमार ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला की दर्शक दीर्घा की क्षमता बढ़ाने की संभावना तलाशने के लिए बहुत जल्द सर्वे करवाया जाएगा, समय की भी यही मांग है।
स्टेडियम की खूबसूरती को नुकसान पहुंचाए बिना बढ़ेगी क्षमता
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की पूरी कोशिश रहेगी कि सर्वे को दिसंबर तक पूरा कर लिया जाए, जिससे यह मालूम पड़ सके कि स्टेडियम की खूबसूरती को नुकसान पहुंचाए बगैर क्षमता कितनी बढ़ सकती है।
धर्मशाला में मैच देखने के लिए रहता है उत्साह
गौरतलब है कि धर्मशाला में मैचों को लेकर दर्शकों के अलावा खिलाड़ियों में भी भरपूर उत्साह रहता है। यहां अब तक कई वनडे, टी-20 और टेस्ट मैच भी खेले जा चुके हैं। इसके अलावा यहां समय-समय पर अभ्यास शिविर भी लगाए जाते हैं।
यह भी पढ़ें: हिमाचल: तैनाती के बाद भी 25 चिकित्सकों ने नहीं संभाला पदभार, 190 पद भरने का था प्रस्ताव, क्या वेतन और स्टेशन से नाखुश?
बेहद खूबसूरत है स्टेडियम
धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम धौलाधार पर्व श्रृंखला से बिल्कुल सटा हुआ है। बर्फ से ढकी धौलाधार की पहाड़ियां इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाती हैं।
यह भी पढ़ें: Himachal News: ऊना में गन प्वाइंट पर युवक का अपहरण, बेरहमी से पीटने के बाद मृत समझ नाले में फेंका; दहशत में लोग
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।