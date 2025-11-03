धर्मशाला में Ind vs SA के बीच होने वाले टी-20 मैच से पहले दर्शकों के लिए बड़ी खबर, स्टेडियम की क्षमता बढ़ेगी

राजेंद्र डोगरा, धर्मशाला। धर्मशाला के खूबसूरत अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले टी-20 मैच की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस मैच से पहले दर्शकों के लिए बड़ी राहत की खबर आ रही है। 22000 क्षमता वाले इस खूबसूरत स्टेडियम में सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है।



हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) अधिकारियों का कहना है कि 14 दिसंबर को धर्मशाला में प्रस्तावित भारत व दक्षिण अफ्रीका टी-20 मैच से पहले इसको लेकर सर्वे करवाया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बहुत जल्द पूरा होगा सर्वे इसकी पुष्टि करते हुए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव अवनीश परमार ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला की दर्शक दीर्घा की क्षमता बढ़ाने की संभावना तलाशने के लिए बहुत जल्द सर्वे करवाया जाएगा, समय की भी यही मांग है।

स्टेडियम की खूबसूरती को नुकसान पहुंचाए बिना बढ़ेगी क्षमता उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की पूरी कोशिश रहेगी कि सर्वे को दिसंबर तक पूरा कर लिया जाए, जिससे यह मालूम पड़ सके कि स्टेडियम की खूबसूरती को नुकसान पहुंचाए बगैर क्षमता कितनी बढ़ सकती है।