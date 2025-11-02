Language
    Himachal News: ऊना में गन प्वाइंट पर युवक का अपहरण, बेरहमी से पीटने के बाद मृत समझ नाले में फेंका; दहशत में लोग

    By Chanchal Bali Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 05:54 PM (IST)

    ऊना में गन कल्चर की बढ़ती घटनाओं के बीच, अज्ञात हमलावरों ने एक युवक का अपहरण कर उसे बेरहमी से पीटा और नाले में फेंक दिया। घायल युवक, शुभम रायजादा, देहलां में वर्कशॉप चलाता है। उसे गाड़ी की जांच के बहाने बुलाया गया और फिर गन प्वाइंट पर अपहरण कर लिया गया। शुभम ने पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    ऊना में गन प्वाइंट पर अपहरण के बाद पिटाई में घायल युवक।

    संवाद सहयोगी, ऊना। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में गन कल्चर की वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। देहलां में सड़क किनारे देसी कट्टा मिलना, जखेड़ा में गोलीकांड के बाद अब देहलां गांव में कुछ अज्ञात हमलावरों ने गन प्वाइंट पर एक युवक का उसी की वर्कशॉप से अपहरण कर लिया और बहडाला के जंगल में बेरहमी से पिटाई की।

    इसके बाद आरोपित अचेत युवक को मृत समझकर संतोषगढ़ नगर के समीप एक नाले में फेंक कर फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने नाले में घायल अवस्था में पड़े युवक को ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती करवाया है।

    डेंटर पेंटर की दुकान चलाता है युवक

    घायल की पहचान शुभम रायजादा पुत्र रविंद्र कुमार निवासी वार्ड नंबर 9, संतोषगढ़ के रूप में हुई है। शुभम देहलां में डेंटर पेंटर की वर्कशाप चलाता है। पुलिस ने क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचकर शुभम के बयान दर्ज किए हैं।

    गाड़ी की जांच करवाने के नाम पर आए लोगों ने किया अगवा

    शुभम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शनिवार शाम करीब 6:15 बजे एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे फोन कर बताया कि उसकी गाड़ी की जांच करवानी है। शुभम जैसे ही अपनी वर्कशाप पहुंचा, तो एक युवक ने उसे कहा कि गाड़ी आगे खड़ी है। 
    जब वह वहां पहुंचा तो अचानक दो व्यक्ति गाड़ी से उतरे और पीछे से उसे पकड़ लिया। आगे की सीट पर बैठे व्यक्ति ने पिस्टल की नोक उसके माथे पर रखकर धमकाया कि अगर शोर मचाया तो गोली मार दी जाएगी। 

    जंगल में रॉड से पिटाई के बाद नाले में फेंका, 22 हजार रुपये निकाले

    इसके बाद उसे गाड़ी में डालकर बहडाला के जंगल की ओर ले गए। वहां चार-पांच लोगों ने राड से उसकी पिटाई की। इससे वह बेहोश हो गया। बाद में आरोपित उसे गाड़ी में डालकर संतोषगढ़ की ओर ले आए और रास्ते में उसकी जेब से 22 हजार रुपये निकालकर संतोषगढ़ के पास एक नाले में फेंक दिया। 

    वीडियो कॉल पर हमले की जानकारी ले रहा था शख्स

    शुभम ने पुलिस को बताया कि आरोपितों में से एक का नाम मिंकल है, वह उसे पहचानता है, जबकि संतोषगढ़ का ही एक अन्य युवक वीडियो कॉल द्वारा हमले की जानकारी ले रहा था और वह भी इस वारदात में शामिल है।

    18 अक्टूबर को देहलां में शुभम की वर्कशाप के आगे मिला था देसी कट्टा

    इस घटना को 18 अक्टूबर को देहलां में शुभम की वर्कशाप के आगे से मिले देसी कट्टे से जोड़ा जा रहा है। शुभम ने भी संदेह जताया कि इस घटना के पीछे वे लोग हो सकते हैं जिनके हथियार को उसने कुछ समय पहले पुलिस को सौंपा था। 

    शुभम ने बताया कि 18 अक्टूबर को उसने चंडीगढ़-धर्मशाला नेशनल हाईवे पर देहलां स्थित अपनी वर्कशॉप के पास मिला एक देसी कट्टा पुलिस के हवाले किया था, जिसके बाद से कुछ लोग उस पर नजर रखे हुए थे। अब 1 नवंबर की शाम को जब वह एक अनजान कॉल पर गाड़ी की जांच करने गया, तो उसी के बहाने उसका अपहरण करके निर्ममता से पीटा गया। 

    पुलिस पर आरोपितों को बचाने का आरोप

    शुभम ने इस मामले में पुलिस पर आरोपितों को बचाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। शुभम के अनुसार शिकायत करने पहुंचे तो पुलिस कर्मचारियों ने केवल खानापूर्ति करने का काम किया। 

    सत्ता के दम पर एक गैंग कर रही गुंडागर्दी 

    वहीं अस्पताल में उपचार के लिए ले गए शुभम रायजादा की माता कमलेश रायजादा ने आरोप लगाया कि उसके बेटे को जान से मारने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि उनके ही नगर परिषद संतोषगढ़ में सत्ता के दम पर एक गैंग लगातार गुंडागर्दी कर रही है। 

    गैंग के लोग शुभम को अपने साथ मिलाना चाह रहे

    इसी गैंग के लोग उनके बेटे को अपने साथ बुरे काम में लगाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन शुभम के इनकार करने पर उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। महिला का कहना है कि उसके बेटे को सुपारी देकर मरवाने का प्रयास किया गया है।

    पुलिस ने पीड़ित के बयान पर आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और मामले की निष्पक्षता से जांच कर रही है। आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और आरोपितों की तलाश तेज कर दी है।
    -संजीव कुमार भाटिया, एएसपी ऊना।

