हिमाचल: तैनाती के बाद भी 25 चिकित्सकों ने नहीं संभाला पदभार, 190 पद भरने का था प्रस्ताव, क्या वेतन और स्टेशन से नाखुश?

यादवेन्द्र शर्मा, शिमला। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत करीब 2 चिकित्सा अधिकारियों ने नियुक्ति पत्र मिलने के बावजूद पदभार नहीं संभाला है। ऐसा पहली बार हुआ है जब इतनी तादाद में चिकित्सकों ने नियुक्त पत्र के जारी होने के बाद भी पद नहीं संभाला और पद खाली रह गए।

कम वेतन व कठिन तैनाती से नाखुश चिकित्सा अधिकारियों द्वारा पदभार न संभाले जाने की बात सामने आई है। प्रदेश में प्रशिक्षु चिकित्सा अधिकारियों को 33600 रुपये मासिक वेतनमान के अलावा ग्रामीण, जनजातीय व दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने के लिए इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन राशि के तौर पर पांच हजार रुपये से लेकर 25 हजार रुपये मासिक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।

वहीं, पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा व उत्तराखंड में चिकित्सा अधिकारियों को शुरुआती वेतन 60,000 रुपये मासिक से 80,000 रुपये मासिक प्रदान किया जा रहा है। सरकार ने मांगी जानकारी सरकार ने पदभार न संभालने वाले प्रशिक्षु चिकित्सा अधिकारियों की स्वास्थ्य निदेशालय से जानकारी मांगी है। जिससे हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा तैयार की गई वेटिंग लिस्ट यानी इंतजार सूची से प्रशिक्षु चिकित्सकों की नियुक्ति हो सके।

190 पद भरने का था प्रस्ताव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग को प्रशिक्षु चिकित्सा अधिकारियों के करीब 190 पदों को भरे जाने का प्रस्ताव भेजा था। जिसके लिए प्रदेश और अन्य राज्यों के चिकित्सकों ने आवेदन किया और परीक्षा भी दी। नियुक्ति पत्र देने के बावजूद करीब 28 ने पदभार नहीं संभाला।