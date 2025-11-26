Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ICC Ranking: रोहित शर्मा वनडे रैंकिंग में फिर बने टॉपर, सिकंदर रजा नंबर-1 T20 ऑलराउंडर

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 11:36 PM (IST)

    ताजा जारी हुई आईसीसी वनडे रैंकिंग में रोहित शर्मा के फिलहाल 781 रेटिंग अंक हैं। मिचेल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 16 नवंबर को शतक जड़कर रोहित शर्मा से नंबर वन की कुर्सी छीन ली थी। हालांकि, वह एक स्थान नीचे लुढक गए हैं। फिल 766 अंक के साथ दूसरे स्थान पर काबिज हैं।  

    prefferd source google
    Hero Image

    रोहित शर्मा और सिकंदर रजा बने नंबर वन।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईसीसी ने बुधवार को मेंस खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग जारी की। इसमें बड़ी उठापटक देखने को मिली। रोहित शर्मा बैठे-बिठाए फिर से नंबर वन बन गए हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल को पछाड़ दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रोहित शर्मा के फिलहाल 781 रेटिंग अंक हैं। मिचेल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 16 नवंबर को शतक जड़कर रोहित शर्मा से नंबर वन की कुर्सी छीन ली थी। हालांकि, वह एक स्थान नीचे लुढक गए हैं। फिल 766 अंक के साथ दूसरे स्थान पर काबिज हैं।

    सिकंदर रजा बने नंबर-1 ऑलराउंडर

    वहीं, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा ने अपने करियर में पहली बार टी20 ऑलराउंडर रैंकिंग में नंबर एक पर जगह बनाई है। रजा श्रीलंका और मेजबान पाकिस्तान के साथ चल रही त्रिकोणीय सीरीज में अपनी टीम के लिए शानदार फार्म में हैं। उन्होंने रैंकिंग में पाकिस्तान के सैम अयूब को पीछे छोड़ा है।

    इधर पाक के साहिबजादा फरहान टी20 बल्लेबाजों में आठ पायदान चढ़कर चौथे नंबर पर आ गए हैं। भारत के अभिषेक शर्मा अभी भी टॉप पर बने हुए हैं। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के फिल सॉल्ट मौजूद हैं। तिलक वर्मा एक स्थान नीचे, छठे स्थान पर पहुंच गए हैं।

    ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने मचाई उथल-पुथल

    वहीं, ताजा टेस्ट रैंकिंग में कई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पर्थ में इंग्लैंड के विरुद्ध अपनी शानदार जीत के बाद आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसमें बल्लेबाज ट्रैविस हेड चार पायदान ऊपर चढ़कर छठे नंबर पर आ गए हैं।

    गेंदबाज मिचेल स्टार्क चार पायदान के फायदे के साथ पांचवें नंबर पर आ गए है। टेस्ट ऑलराउंडरों में बेन स्टोक्स एक जगह ऊपर चढ़कर भारत के रवींद्र जडेजा के बाद दूसरे नंबर पर आ गए हैं, जबकि स्टार्क दो जगह चढ़कर पांचवें नंबर पर आ गए हैं। टेस्ट में जो रूट पहले स्थान पर बने हुए हैं।

    यह भी पढे़ं- IND vs AUS: अभिषेक शर्मा ने 7 गेंदों में ही बना दिया रिकॉर्ड, सूर्यकुमार यादव को छोड़ दिया पीछे