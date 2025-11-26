ICC Ranking: रोहित शर्मा वनडे रैंकिंग में फिर बने टॉपर, सिकंदर रजा नंबर-1 T20 ऑलराउंडर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईसीसी ने बुधवार को मेंस खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग जारी की। इसमें बड़ी उठापटक देखने को मिली। रोहित शर्मा बैठे-बिठाए फिर से नंबर वन बन गए हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल को पछाड़ दिया है।

रोहित शर्मा के फिलहाल 781 रेटिंग अंक हैं। मिचेल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 16 नवंबर को शतक जड़कर रोहित शर्मा से नंबर वन की कुर्सी छीन ली थी। हालांकि, वह एक स्थान नीचे लुढक गए हैं। फिल 766 अंक के साथ दूसरे स्थान पर काबिज हैं।

सिकंदर रजा बने नंबर-1 ऑलराउंडर वहीं, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा ने अपने करियर में पहली बार टी20 ऑलराउंडर रैंकिंग में नंबर एक पर जगह बनाई है। रजा श्रीलंका और मेजबान पाकिस्तान के साथ चल रही त्रिकोणीय सीरीज में अपनी टीम के लिए शानदार फार्म में हैं। उन्होंने रैंकिंग में पाकिस्तान के सैम अयूब को पीछे छोड़ा है।

इधर पाक के साहिबजादा फरहान टी20 बल्लेबाजों में आठ पायदान चढ़कर चौथे नंबर पर आ गए हैं। भारत के अभिषेक शर्मा अभी भी टॉप पर बने हुए हैं। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के फिल सॉल्ट मौजूद हैं। तिलक वर्मा एक स्थान नीचे, छठे स्थान पर पहुंच गए हैं।

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने मचाई उथल-पुथल वहीं, ताजा टेस्ट रैंकिंग में कई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पर्थ में इंग्लैंड के विरुद्ध अपनी शानदार जीत के बाद आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसमें बल्लेबाज ट्रैविस हेड चार पायदान ऊपर चढ़कर छठे नंबर पर आ गए हैं।