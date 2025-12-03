Language
    वनडे करियर बढ़ाने के लिए 15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे विराट कोहली, रोहित भी दिखाएंगे दम

    By Abhishek Tripathi
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 04:00 AM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम के दो सुपरस्टार रोहित शर्मा और विराट कोहली लंबे समय बाद विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए तैयार हैं। विराट ने तो फोन कर डीडीसीए को इस ...और पढ़ें

    विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी खेलने को तैयार

    अभिषेक त्रिपाठी, जागरण नई दिल्ली : टेस्ट और टी20 से संन्यास ले चुके विराट कोहली अपना वनडे करियर आगे बढ़ाने के लिए 24 दिसंबर से शुरू हो रही विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली के लिए खेलेंगे। विराट अंतिम बार 2010 में इस घरेलू वनडे टूर्नामेंट में खेले थे। अब सिर्फ एक प्रारूप में खेल रहे विराट को अपने वनडे करियर को बढ़ाने के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने को मजबूर होना पड़ा है। 

    रायपुर में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध वनडे सीरीज के लिए मौजूद विराट ने डीडीसीए के अध्यक्ष रोहन जेटली को फोन कर दिल्ली की ओर से खेलने की जानकारी दी। दिल्ली का पहला मैच 24 दिसंबर को बेंगलुरु या अलूर में आंध्र प्रदेश से होगा। 

    तीन यार चार मुकाबले खेलेंगे

    सूत्रों के अनुसार, विराट दिल्ली की ओर से तीन या चार मुकाबले खेलेंगे। दिल्ली का दूसरा मैच 26 दिसंबर को गुजरात और 29 दिसंबर को सौराष्ट्र से होगा। अभी ये तय नहीं हुआ है कि विराट के हां करने के बाद ये मैच अलूर में होंगे या बेंगलुरु में। सूत्रों के मुताबिक रोहित शर्मा भी मुंबई के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में कुछ मैच खेलेंगे।

    'दैनिक जागरण' ने पहले ही बताया था कि ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध वनडे सीरीज के बाद अगर विराट और रोहित को अपना वनडे करियर आगे बढ़ाना है तो उन्हें इस प्रारूप में होने वाली घरेलू सीरीज में खेलना होगा।

    मुख्य कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर भी चाहते हैं कि ये दोनों खिलाड़ी घरेलू टूर्नामेंट में खेलें। रांची में पहले वनडे मैच के बाद एयरपोर्ट पर चयनकर्ता प्रज्ञान ओझा ने लंबे समय तक विराट से बात की थी। रांची में ओझा ने रोहित से भी बात की थी। दरअसल, ड्रेसिंग रूम के गरमाए माहौल के बीच रोहित की अगरकर से बात नहीं हो रही है और ऐसा ही कुछ मामला विराट और गंभीर के बीच है। प्रज्ञान इन दोनों ही खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट खेले हैं और दोनों के अच्छे दोस्त हैं, इसलिए उन्हें इन दोनों से बात करने के लिए भेजा गया था।

    बीसीसीआई की साफ नीति

    रोहित अंतिम बार विजय हजारे ट्रॉफी में 2018 में खेले थे। दरअसल, बीसीसीआई का रुख स्पष्ट है कि भारतीय टीम के लिए खेलने वाले खिलाड़ी अगर राष्ट्रीय टीम की ओर से नहीं खेल रहे हैं तो उनके लिए घरेलू क्रिकेट खेलना अनिवार्य है। ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी से पहले इसी रुख के चलते पिछले वर्ष विराट कोहली ने दिल्ली की ओर से रणजी ट्रॉफी मैच खेला था। रोहित को भी रणजी मैच खेलना पड़ा था। हालांकि इसके बाद दोनों को टेस्ट से संन्यास के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे पहले विराट ने 2012 में यूपी के विरुद्ध दिल्ली की ओर से रणजी ट्राफी मैच खेला था।