वनडे करियर बढ़ाने के लिए 15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे विराट कोहली, रोहित भी दिखाएंगे दम

अभिषेक त्रिपाठी, जागरण नई दिल्ली : टेस्ट और टी20 से संन्यास ले चुके विराट कोहली अपना वनडे करियर आगे बढ़ाने के लिए 24 दिसंबर से शुरू हो रही विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली के लिए खेलेंगे। विराट अंतिम बार 2010 में इस घरेलू वनडे टूर्नामेंट में खेले थे। अब सिर्फ एक प्रारूप में खेल रहे विराट को अपने वनडे करियर को बढ़ाने के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने को मजबूर होना पड़ा है।

रायपुर में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध वनडे सीरीज के लिए मौजूद विराट ने डीडीसीए के अध्यक्ष रोहन जेटली को फोन कर दिल्ली की ओर से खेलने की जानकारी दी। दिल्ली का पहला मैच 24 दिसंबर को बेंगलुरु या अलूर में आंध्र प्रदेश से होगा।

तीन यार चार मुकाबले खेलेंगे सूत्रों के अनुसार, विराट दिल्ली की ओर से तीन या चार मुकाबले खेलेंगे। दिल्ली का दूसरा मैच 26 दिसंबर को गुजरात और 29 दिसंबर को सौराष्ट्र से होगा। अभी ये तय नहीं हुआ है कि विराट के हां करने के बाद ये मैच अलूर में होंगे या बेंगलुरु में। सूत्रों के मुताबिक रोहित शर्मा भी मुंबई के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में कुछ मैच खेलेंगे।

'दैनिक जागरण' ने पहले ही बताया था कि ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध वनडे सीरीज के बाद अगर विराट और रोहित को अपना वनडे करियर आगे बढ़ाना है तो उन्हें इस प्रारूप में होने वाली घरेलू सीरीज में खेलना होगा।

मुख्य कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर भी चाहते हैं कि ये दोनों खिलाड़ी घरेलू टूर्नामेंट में खेलें। रांची में पहले वनडे मैच के बाद एयरपोर्ट पर चयनकर्ता प्रज्ञान ओझा ने लंबे समय तक विराट से बात की थी। रांची में ओझा ने रोहित से भी बात की थी। दरअसल, ड्रेसिंग रूम के गरमाए माहौल के बीच रोहित की अगरकर से बात नहीं हो रही है और ऐसा ही कुछ मामला विराट और गंभीर के बीच है। प्रज्ञान इन दोनों ही खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट खेले हैं और दोनों के अच्छे दोस्त हैं, इसलिए उन्हें इन दोनों से बात करने के लिए भेजा गया था।