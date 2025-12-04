Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs SA: 'बल्लेबाज अपनी पोजिशन के लिए लड़ रहे,' जीत के बाद टेंबा बावुमा बड़ा बयान, फाइनल मैच का बताया प्लान

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 358 रन बनाए, जिसमें विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ के शतक शामिल रहे। केएल राहुल ने अंत में अर्धशत ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जीत के बाद टेंबा बावुमा ने जताई खुशी। फाइल फोटो

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका ने दूसरे वनडे में भारत को 4 विकेट से हराकर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। टीम ने भारत में पहली बार 350 प्लस रन का स्कोर चेज किया। इस रिकॉर्ज जीत पर साउथ अफ्रीका के कप्तान टेंबा बावुमा ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इससे टीम को आत्मविश्वास मिलेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मैच के बाद बावुमा ने कहा, खुशी है कि हम मैच खत्म करने में कामयाब रहे। इस मैच में आते हुए हमारा फोकस था कि गेंद के साथ हम कैसे और बेहतर हो सकते हैं। बल्लेबाजी में हमें शुरुआत में मजबूत साझेदारी बनानी थी। एडेन के साथ पार्टनरशिप, ब्रीट्जके का फॉर्म जारी रखना और बॉश का मैच को संभालकर फिनिश करना। ये सब शानदार था। अविश्वसनीय मैच रहा और शायद रिकॉर्ड चेज भी, जो दिखाता है कि इस भारतीय टीम के खिलाफ खेलना कितना मुश्किल है।

    'बल्लेबाज पोजिशन के लिए लड़ रहे'

    साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन पर कहा, जो खिलाड़ी यहां हैं, वे हमारे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। टीम में प्रतिस्पर्धा का स्तर बहुत ऊंचा है। बल्लेबाज अपनी पोजिशन के लिए लड़ रहे हैं और क्विंटन भी वापस आ गए हैं। गेंदबाजों के लिए भी यही स्थिति है। ऐसी परफॉर्मेंस हमें आगे के लिए मजबूत बनाती है।

    'हमारे पास दो खिलाड़ी'

    डी जॉर्जी और बर्गर को लेकर कहा, अच्छा नहीं लगा कि नांद्रे अपना स्पेल पूरा नहीं कर पाए और टोनी को भी बाहर जाना पड़ा। अगर जरूरत पड़ी तो हमारे पास दो खिलाड़ी तैयार हैं, जो शनिवार को मैदान पर उतरकर काम पूरा कर सकते हैं। जीत से हमें काफी आत्मविश्वास मिलेगा और यह सीरीज को रोमांचक बनाएगा।

    साउथ अफ्रीका की रिकॉर्ड जीत

    बता दें कि भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 358 रन बनाए, जिसमें विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ के शतक शामिल रहे। केएल राहुल ने अंत में अर्धशतकीय पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका ने एडेन मार्करम के शानदार शतक और ब्रीट्जके, ब्रेविस के अर्धशतक की बदौलत लक्ष्य का आसानी से हासिल कर लिया। बावुमा ने 46 रन की उपयोगी पारी खेली।

    यह भी पढे़ं- IND vs SA: 'मैं खुद को कोस रहा ...', करारी शिकस्त के बाद हताश दिखे केएल राहुल, अंपायरों के फैसले पर क्या बोले?