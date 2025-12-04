Language
    IND vs SA:6 साल बाद घटी यह अनोखी घटना, विराट कोहली के शतक के बाद भी हारा भारत

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 04:58 PM (IST)

    विराट कोहली की सेंचुरी का हार में बदलना मॉडर्न क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलता है। रायपुर में बुधवार को यह देखने को मिला, जब कोहली की 93 गेंद में 1 ...और पढ़ें

    विराट कोहली ने रायपुर में खेली शतकीय पारी। फोटो- ANI

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बहुत कम होता है कि विराट कोहली शतक जड़े और टीम इंडिया मैच हार जाए। आखिरी बार यह तब हुआ था जब 8 मार्च, 2019 को रांची में कोहली ने शतक जड़ा था और भारत वह मैच हार गया था। उस समय ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी 95 गेंद में 123 रन की पारी के बावजूद भारत 32 रन से हार गया था।

    हालांकि, रायपुर में 2,462 दिनों बाद भारत ODI हार गया और वो भी तब, जब विराट कोहली ने शतक जड़ा। कोहली के शतक आमतौर पर मैच जिताते हैं, जिससे यह हार और भी खास हो जाती है। इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए भारत ने कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच 195 रन की पार्टनरशिप की मदद से 358/5 का मजबूत स्कोर बनाया।

    गायकवाड़ ने जड़ा पहला शतक

    ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना पहला ODI शतक (105) बनाया। कोहली की पारी में सात चौके और दो छक्के शामिल थे, जो उनका 53वां ODI शतक और कुल मिलाकर 84वां इंटरनेशनल शतक था। साथ ही, वह चार अलग-अलग टीमों (श्रीलंका, वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया और अब साउथ अफ्रीका) के खिलाफ सात या उससे ज्यादा ODI शतक लगाने वाले पहले बैट्समैन भी बने।

    भारत को मिली हार

    जैसे 2019 में मोहाली में ऑस्ट्रेलिया ने 359 रन का टारगेट चेज किया था। वैसे ही साउथ अफ्रीका ने भी भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन का सफल चेज किया। एडेन मार्करम ने 98 गेंद पर 110 रन बनाए, जिसमें टेंबा बावुमा, मैथ्यू ब्रीट्जके और डेवाल्ड ब्रेविस के रन भी शामिल थे, जिससे मेहमान टीम ने 4 गेंद बाकी रहते यह चेज पूरा कर लिया। कॉर्बिन बॉश ने विनिंग बाउंड्री लगाई और 29 रन बनाकर नाबाद रहे।

    6 साल बाद हुआ ऐसा

    इस हार के साथ 6 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि कोहली के शतक के बावजूद भारत ने टोटल डिफेंड करते हुए कोई मैच गंवाया। पिछली बार 2019 में रांची में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसा हुआ था। 2025 कोहली के सबसे शानदार सालों में से एक रहा है, जिसमें उन्होंने 12 इनिंग्स में तीन शतक और तीन फिफ्टी के साथ 586 रन बनाए और ICC ODI रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंचे।

