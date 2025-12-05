IND vs SA Pitch Report: विशाखापट्टनम में टॉस होगा अहम, जानिए कैसा है पिच का ताजा हाल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की सीरीज का आखिरी और निर्णायक मैच विशाखापट्टनम के एसीए-वीसीए राजशेखर रेड्डी स्टेडियम में खेला जाना है। शनिवार को होने वाले इस मैच में जो टीम जीतेगी वो सीरीज अपने नाम करेगी। क्रिकेट में टॉस काफी अहम होता है। टीमें पिच का मुआयना करने के बाद तय करती हैं कि पहले बल्लेबाजी करनी है या गेंदबाजी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दोनों टीमों की नजरें इस स्टेडियम की पिच पर होंगी। साउथ अफ्रीका ने यहां अभी तक एक भी वनडे मैच नहीं खेला है और इसलिए उसके लिए ये मैदान अनजान सा है। स्टेडियम की पिच पर टीम काफी निर्भर होगी। भारत के लिए ये मैदान अच्छा रहा है, लेकिन टीम इंडिया की चाहेगी कि पिच अच्छी हो।

कैसी है पिच? यूं तो इस स्टेडियम की पिच को लेकर कहा जाता है कि यहां बल्लेबाजों की मौज होती है और जमकर रन बरसते हैं। हालांकि, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यहां खेले गए पिछले मैच में बल्लेबाजों का रन बनाना मुश्किल हो गया था। उस मैच में भारतीय टीम 117 रनों पर ढेर हो गई थी। इससे पहले भारत ने 2019 में वेस्टंडीज के खिलाफ यहां मैच खेला था और 350 का आंकड़ा पार किया था।

इस पिच पर तेज गेंदबाजों को शुरुआत में सीम मूवमेंट मिलता है और बाद में स्पिनरों को यहां टर्न भी मिलता है। पिच पर बाउंस ज्यादा नहीं है और यहां दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना हमेशा से अच्छा माना जाता है। इस समय ओस भी पड़ेगी तो टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी।