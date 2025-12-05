IND vs SA 3rd ODI: साउथ अफ्रीका को सता रहा हार का डर, मैच से पहले मैथ्यू ब्रीट्जके ने बयां किया हाल

विशाखापत्तनम, पीटीआई: दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीट्जके इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि भारत शनिवार को होने वाले तीसरे और अंतिम वनडे मैच में उनकी टीम के सामने कड़ी चुनौती पेश करेगा, लेकिन उन्हें इससे पार पाने के लिए अपनी संतुलित बल्लेबाजी पर भरोसा है। तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर है और भारत को दक्षिण अफ्रीका से लगातार दूसरी सीरीज में पराजय से बचने के लिए हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। इससे पहले टेस्ट सीरीज में उसे 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था।

ब्रीट्जके ने तीसरे वनडे से पहले कहा कि हम जानते हैं कि हमें एक बहुत अच्छी टीम का सामना करना होगा। हमें पता है कि वह जीत हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यह एक ऐसा मैच है जिसमें दोनों टीम के लिए जीत हासिल करना जरूरी है। इसलिए यह एक बहुत अच्छा मुकाबला होने वाला है।

27 वर्षीय बल्लेबाज ने कहा कि पिछले दो मैचों में दक्षिण अफ्रीका के मध्य और निचले क्रम ने अच्छा प्रदर्शन करके टीम की बल्लेबाजी को संतुलन प्रदान किया है जो कि उनकी टीम का मजबूत पक्ष बन गया है। दक्षिण अफ्रीका के लिए निचले क्रम में मार्को जेनसेन और कार्बिन बाश जैसे बल्लेबाजों की मौजूदगी वरदान साबित हुई।

ब्रीट्जके ने कहा कि हमारी टीम में अच्छा संतुलन है। हमारे निचले क्रम में कुछ खिलाड़ी अच्छे बल्लेबाज हैं। हमारे पास ब्रेविस, जेनसेन और कार्बिन जैसे खिलाड़ी हैं जो मैच का रुख बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए मुझे लगता है कि हम एक-दूसरे के पूरक हैं। अभी हमारे बल्लेबाज आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और हमें कल फिर से अच्छा प्रदर्शन करना होगा।

ब्रीट्जके ने कहा कि पावर-हिटर्स की मौजूदगी से शीर्ष क्रम के बल्लेबाज सहज होकर खेल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे हमारे शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को आत्मविश्वास मिलता है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे निचले क्रम में जेनसेन और बाश हैं। इससे हमारे बल्लेबाज थोड़ा सहज होकर खेल सकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि टीम के निचले क्रम में विस्फोटक बल्लेबाज हैं।