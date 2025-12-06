Language
    IND vs SA 3rd ODI: कुलदीप-कृष्‍णा के बाद रोहित-यशस्‍वी और विराट का तूफान, भारत ने शान से जीती सीरीज

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 08:46 PM (IST)

    मुकाबले की बात करें तो 20 मैचों के इंतजार के बाद सिक्‍का भारत के पक्ष में गिरा। ऐसे में भारतीय प्‍लेयर्स से लेकर फैंस तक सब खुशी से झूम उठे। राहुल ने ...और पढ़ें

    भारतीय टीम ने 9 विकेट से जीता मुकाबला। इमेज- बीसीसीआई

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। यशस्‍वी जायसवाल के शतक (116*) और रोहित शर्मा (75)- विराट कोहली (65*) के अर्धशतक की बदौलत भारतीय टीम ने वाइजैक में खेले गए तीसरे वनडे में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की। इसके साथ ही टीम इंडिया ने टेस्‍ट सीरीज में मिली हार का हिसाब भी चुकता कर लिया है। दोनों टीमों के बीच अब 9 दिसंबर टी20 सीरीज खेली जाएगी।

    भारत के पक्ष में गिरा सिक्‍का

    मुकाबले की बात करें तो 20 मैचों के इंतजार के बाद सिक्‍का भारत के पक्ष में गिरा। ऐसे में भारतीय प्‍लेयर्स से लेकर फैंस तक सब खुशी से झूम उठे। राहुल ने ओस को देखते हुए फटाफट गेंदबाजी करने का फैसला ले लिया। पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका टीम 47.5 ओवर में 270 रन पर सिमट गई।

    टीम को सस्‍ते में समेटने में भारतीय गेंदबाजों का अहम योगदान रहा। क्विंटन डिकॉक ने सबसे ज्‍यादा 106 रन बनाए। यह उनके वनडे करियर का 23वां शतक था। इसके साथ ही साउथ अफ्रीका के सलामी बल्‍लेबाज ने कई रिकॉर्ड बनाए।

    बावुमा ने बनाए 48 रन

    साउथ अफ्रीका के कप्‍तान टेम्‍बा बावुमा फिफ्टी से चूक गए। उन्‍होंने 67 गेंदों पर 48 रन की पारी खेली। ओपनर रयान रिकेलटन को अर्शदीप सिंह ने पहले ही ओवर में बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। अन्‍य बल्‍लेबाजों की बात करें तो मैथ्यू ब्रीत्जके ने 24, एडेन मार्कराम ने 1, डेवाल्ड ब्रेविस ने 29, मार्को जानसेन ने 17, कॉर्बिन बॉश ने 9, लुंगी एनगिडी ने 1 और ओटनील बार्टमैन ने 3 रन बनाए।

    केशव महाराज ने नाबाद 20 रन बनाए। भारत की ओर से कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्‍णा ने कमाल की गेंदबाजी की। कुलदीप ने 10 ओवर में 41 रन देकर तो कृष्‍णा ने 9.5 ओवर में 66 रन देकर 4-4 सफलताएं प्राप्‍त कीं। वहीं अर्शदीप सिंह और रवींद्र जडेजा ने 1-1 विकेट चटकाया।

    शानदार रही भारत की शुरुआत

    271 रन चेज करने उतरी भारतीय टीम को रोहित शर्मा और यशस्‍वी जायसवाल की सलामी जोड़ी ने उम्‍दा शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 155 गेंदों पर 155 रन जोड़े। महाराज ने रोहित को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। शतक की ओर बढ़ रहे रोहित बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में कैच आउट हुए। उन्‍होंने 7 चौकों और 3 छक्‍के की मदद से 73 गेंदों पर 75 रन बनाए। इस दौरान रोहित के इंटरनेशनल क्रिकेट में 20000 रन भी पूरे हुए।

    यशस्‍वी ने लगाया शतक

    रोहित के आउट होने के बाद इन फॉर्म विराट कोहली मैदान पर आए। उन्‍होंने भी यशस्‍वी का भरपूर साथ दिया और रन गति पर लगाम नहीं लगने दी। यशस्‍वी ने 111 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। वहीं दूसरे छोर पर विराट कोहली बड़े-बड़े प्रहार कर रहे थे। उन्‍होंने कुछ बेहतरीन सिक्‍स और फोर भी लगाए। उन्‍होंने 40 गेंदों पर फिफ्टी जड़ दी। 39.5 ओवर में भारतीय टीम ने टारगेट चेज कर लिया। यशस्‍वी 116 और कोहली 65 रन बनाकर नाबाद रहे।

