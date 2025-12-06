Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs SA 3rd ODI: फिफ्टी को सेंचुरी में बदलने में माहिर हैं Quinton de Kock, विराट कोहली भी नहीं टिकते सामने

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 04:33 PM (IST)

    क्विंटन डीकॉक ने 80 गेंदों पर अपने वनडे करियर का 23वां शतक लगाया। उन्‍होंने 119.10 की स्ट्राइक रेट से बल्‍लेबाजी की और 89 गेंदों पर 106 रन बनाए। इस दौ ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    क्विंटन डीकॉक ने खेली शतकीय पारी। इमेज- एक्‍स

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे में साउथ अफ्रीका के सलामी बल्‍लेबाज क्विंटन डीकॉक ने शतक लगाया। विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की ओर से ओपनिंग करने आए डीकॉक ने आते ही जोरदार प्रहार किए। उन्‍होंने पहले अपनी फिफ्टी और फिर सेंचुरी पूरी की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    80 गेंदों पर लगाया शतक

    डीकॉक ने 80 गेंदों पर अपने वनडे करियर का 23वां शतक लगाया। उन्‍होंने 119.10 की स्ट्राइक रेट से बल्‍लेबाजी की और 89 गेंदों पर 106 रन बनाए। इस दौरान डीकॉक ने 8 चौके और 6 छक्‍के भी लगाए। प्रसिद्ध कृष्‍णा ने डीकॉक को बोल्‍ड किया। आएइ डीकॉक के एक खास रिकॉर्ड के बारे में जानते हैं।

    शतक में किया अर्धशतक तब्‍दील

    डीकॉक फिफ्टी को सेंचुरी में बदलने में माहिर हैं। इस मामले में वह विराट कोहली से भी आगे हैं। डीकॉक ने अपने वनडे करियर में 41.81% प्रतिशत बार अर्धशतक को शतक में तब्‍दील किया है। कम से कम 100 इनिंग खेलने वाले इन बल्‍लेबाजों की सूची में विराट कोहली दूसरे नंबर पर हैं। कोहली ने वनडे में 41.40 प्रतिशत बार फिफ्टी को सेंचुरी में बदला है। इस लिस्‍ट में हाशिम अमला, डेविड वॉर्नर और शाई होप भी शामिल हैं।

    वनडे में अर्धशतक को शतक में तब्‍दील करने की दर

    • 41.81% - क्विंटन डीकॉक
    • 41.40% - विराट कोहली
    • 40.91% - हाशिम अमला
    • 40% - डेविड वार्नर
    • 38.78% - शाई होप

    (कम से कम 100 पारियां)

    यह भी पढ़ें- IND vs SA 3rd ODI: Prasidh Krishna ने कराई भारत की वापसी, एक ही ओवर में चटका दिए 2 अहम विकेट

    यह भी पढ़ें- IND vs SA 3rd ODI Live Streaming: फ्री में उठाना है Ro-Ko की बल्‍लेबाजी का लुत्‍फ, तो नोट कीजिए तीसरे वनडे का पता