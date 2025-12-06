IND vs SA 3rd ODI: फिफ्टी को सेंचुरी में बदलने में माहिर हैं Quinton de Kock, विराट कोहली भी नहीं टिकते सामने

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे में साउथ अफ्रीका के सलामी बल्‍लेबाज क्विंटन डीकॉक ने शतक लगाया। विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की ओर से ओपनिंग करने आए डीकॉक ने आते ही जोरदार प्रहार किए। उन्‍होंने पहले अपनी फिफ्टी और फिर सेंचुरी पूरी की।

80 गेंदों पर लगाया शतक डीकॉक ने 80 गेंदों पर अपने वनडे करियर का 23वां शतक लगाया। उन्‍होंने 119.10 की स्ट्राइक रेट से बल्‍लेबाजी की और 89 गेंदों पर 106 रन बनाए। इस दौरान डीकॉक ने 8 चौके और 6 छक्‍के भी लगाए। प्रसिद्ध कृष्‍णा ने डीकॉक को बोल्‍ड किया। आएइ डीकॉक के एक खास रिकॉर्ड के बारे में जानते हैं।