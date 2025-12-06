Language
    IND vs SA 3rd ODI: Prasidh Krishna ने कराई भारत की वापसी, एक ही ओवर में चटका दिए 2 अहम विकेट

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 04:01 PM (IST)

    विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय कप्‍तान केएल राहुल ने उल्‍टे हाथ से सिक्‍का उछाला। जब यह हवा में था तो भारतीय प्‍लेयर्स, मैनज ...और पढ़ें

    प्रसिद्ध कृष्‍णा ने चटकाए 3 विकेट। इमेज- बीसीसीआई

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय कप्‍तान केएल राहुल ने उल्‍टे हाथ से सिक्‍का उछाला। जब यह हवा में था तो भारतीय प्‍लेयर्स, मैनजमेंट और फैंस की सांसे अटकी हुई थीं। हालांकि, सिक्‍का भारत के पक्ष में गिरा और भारतीय टीम ने 20 वनडे बाद टॉस जीता। मैदान पर मौजूद प्‍लेयर्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। टॉस जीतते ही भारतीय कप्‍तान केएल राहुल ने पहले बल्‍लेबाजी करने का फैसला लिया।

    भारत की शुरुआत भी शानदार रही और अर्शदीप सिंह ने पहले ही ओवर में रयान रिकेलटन को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। रयान का खाता तक नहीं खुला। 3 नंबर पर बल्‍लेबाजी करने आए दक्षिण अफ्रीका के कप्‍तान टेम्‍बा बावुमा ने सलामी बल्‍लेबाज क्विंटन डीकॉक के साथ मिलकर 113 रन की पार्टनरिशप की। अर्धशतक के करीब पहुंचकर बावुमा ने रवींद्र जडेजा की गेंद पर विराट कोहली को आसान सा कैच थमा दिया। प्रोटियाज कप्‍तान ने 67 गेंदों का सामना किया और 48 रन बनाए।

    2 विकेट गिरने के बाद डीकॉक ने मैथ्यू ब्रीट्जके के साथ मिलकर रन बनाने के सिलसिले के आगे बढ़ाया। इस दौरान डीकॉक ने भारतीय गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया। हालांकि, अब तक महंगे साबित हो रहे प्रसिद्ध कृष्‍णा ने भारत की एक बार फिर वापसी करा दी। अपने पहले 3 ओवर में 29 रन लुटा चुके कृष्‍णा ने कोटे के चौथे ओवर में कमाल कर दिया।

    पारी के 29वें ओवर में उन्‍होंने न सिर्फ 3 रन दिए बल्कि 2 विकेट भी चटकाए। ओवर की दूसरी गेंद पर भारतीय तेज गेंदबाज ने मैथ्यू ब्रीट्जके को LBW आउट किया। उन्‍होंने 23 गेंदों पर 24 रन की पारी खेली। ओवर की आखिरी गेंद पर कृष्‍णा ने इन फॉर्म एडेन मार्कराम को अपने जाल में फंसा लिया। मार्कराम ने 3 गेंदों पर 1 रन बनाया।

    कृष्‍णा यहीं नहीं रुके और उन्‍होंने 33वें ओवर में खतरनाक हो चुके डीकॉक को बोल्‍ड किया। साउथ अफ्रीका के सलामी बल्‍लेबाज ने 89 गेंदों पर 106 रन की तूफानी पारी खेली। इस दौरान उनके बल्‍ले से 8 चौके और 6 छक्‍के निकले।

