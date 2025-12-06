On This Day: आज एक नहीं पांच भारतीय क्रिकेटरों का है जन्मदिन, एक तो गंभीर चोट से है परेशान, देखिए पूरी लिस्ट

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम आज यानी छह दिसंबर को विशाखापट्टनम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरा वनडे मैच खेलने उतरेगी। टीम इंडिया की नजरें इस मैच को जीत सीरीज अपने नाम करने पर होंगी। साथ ही कोशिश होगी कि वह इस टीम में मौजूद दो खिलाड़ियों के जन्मदिन पर उन्हें जीत का तोहफा दे सके। ये दो खिलाड़ी हैं जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा।

ठहरिए। आज सिर्फ जडेजा और बुमराह का ही जन्मदिन नहीं है बल्कि इनके अलावा भारत के तीन और बड़े क्रिकेटरों का भी जन्मदिन है। ये तीनों इस समय टीम इंडिया में नहीं हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेट के बड़े और चर्चित नामों में शुमार हैं। इनमें से एक इस समय सेलेक्टर हैं।

ये हैं सभी पांच खिलाड़ी बुमराह और रवींद्र जडेजा के अलावा आज सेलेक्शन कमेटी में शामिल और भारत की पहली टी20 वर्ल्ड कप जीत के हीरो रहे आर पी सिंह का भी आज जन्मदिन है। उनके अलावा अपने पहले टेस्ट शतक को तिहरे में तब्दील करने वाले और इस समय टीम इंडिया से बाहर चल रहे करुण नायर का भी आज जन्मदिन है। नायर टीम में बाहर रहने के कारण ही काफी चर्चा में रहते हैं। भारत की वनडे टीम के नए उप-कप्तान श्रेयस अय्यर का भी आज जन्मदिन है। वह इस समय चोट से जूझ रहे हैं जो उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीसरे वनडे में लगी थी।