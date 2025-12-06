IND vs SA 3rd ODI: कुलदीप-प्रसिद्ध ने साउथ अफ्रीका की तोड़ी कमर, आखिरी वनडे में रच दिया इतिहास

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी शानदार और सटीक गेंदबाजी के दम पर दक्षिण अफ्रीका को तीसरे व निर्णायक वनडे मुकाबले में बड़े स्कोर से दूर रखा। दोनों ही गेंदबाजों ने चार-चार महत्वपूर्ण विकेट हासिल कर मेहमान टीम की मजबूत बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़ दी। हालांकि, इसके बावजूद दक्षिण अफ्रीका ने 47.5 ओवर में 270 रन बनाकर भारत के सामने 271 रन का सम्मानजनक लक्ष्य रखा।

विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में शनिवार को भारतीय कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। तीन मैचों की इस सीरीज में पहली बार दक्षिण अफ्रीका की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। लेकिन उनकी शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। अर्शदीप ने पहले ही ओवर में रियान रिकल्टन को बिना खाता खोले आउट कर मेहमानों को बड़ा झटका दिया।

इसके बाद विकेटकीपर-बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक और कप्तान तेंबा बावुमा ने संभलकर खेलते हुए रन गति को आगे बढ़ाया। दोनों के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी हुई और दक्षिण अफ्रीका ने दवाब से बाहर निकलने की कोशिश की। डिकॉक ने खेली शतकीय पारी डिकॉक ने शानदार शतकीय पारी खेलते हुए अपनी क्लास का परिचय दिया। उन्होंने 89 गेंदों में आठ चौके और छह छक्के जमाते हुए 106 रन बनाए। यह वनडे प्रारूप में उनका 23वां शतक और भारत के विरुद्ध सातवां शतक है।

हालांकि सीरीज के पहले दो मुकाबलों में डिकाक पूरी तरह असफल रहे थे। डिकाक पहले मैच में खाता नहीं खोल पाए थे, जबकि दूसरे में मात्र सिर्फ आठ रन जोड़ सके। लेकिन निर्णायक मुकाबले में उन्होंने शानदार वापसी की और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया।

बावुमा के नाम एक और रिकॉर्ड कप्तान तेंबा बावुमा एक बार फिर अर्धशतक से चूक गए, लेकिन उन्होंने इस मुकाबले में 48 रन की उपयोगी पारी खेलकर 2000 वनडे रन पूरे कर लिए। इस तरह वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले दक्षिण अफ्रीका के 22वें बल्लेबाज बन गए।

बावुमा को रवींद्र जडेजा की गेंद पर विराट कोहली ने कैच पकड़ा। उनके आउट होने के बाद दक्षिण अफ्रीका की पारी फिर संभल नहीं सकी और कोई भी बल्लेबाज 30 रन का आंकड़ा नहीं छू सका। मैथ्यू ब्रीट्जके ने 24 और डेवाल्ड ब्रेविस ने 29 रन जोड़े, लेकिन दोनों बड़ी पारी खेलने से चूक गए।

कुलदीप-प्रसिद्ध के सामने नहीं चला बल्ला भारतीय गेंदबाजों के सामने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज असहाय नजर आए। कुलदीप यादव ने अपनी गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। उन्होंने 10 ओवर में एक मेडन सहित मात्र 41 रन देकर चार विकेट झटके।

उनके साथ प्रसिद्ध कृष्णा ने पेस और उछाल का शानदार मिश्रण दिखाते हुए 9.5 ओवर में 66 रन देकर चार विकेट हासिल किए। इनके अलावा अर्शदीप सिंह और रवींद्र जडेजा को भी एक-एक विकेट मिला, जबकि हर्षित राणा और तिलक वर्मा को सफलता नहीं मिल सकी।

लगातार 20 हार के बाद भारत ने जीता टॉस भारतीय टीम ने आखिरकार टॉस अपने नाम कर लिया है। विशाखापट्टनम में खेले जा रहे तीसरे और निर्णायक वनडे मैच में भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल ने टास जीता। भारत को यह टास लगातार 20 वनडे मैचों में हार के बाद मिली है। इससे पहले भारत ने साल 2023 में अपने घर में खेले गए वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के विरुद्ध टॉस जीता था।

इसी विश्व कप कप के फाइनल में रोहित टॉस हारे थे और तब से भारतीय टीम लगातार वनडे में हार रही थी। इस बार न सिर्फ कप्तान राहुल, बल्कि मैदान पर मौजूद हर्षित राणा, रिषभ पंत भी टॉस जीतने को बेताब थे। हर्षित ने तो अपनी फिंगर भी क्रास कर रखी थी।

इस बार राहुल ने बाएं हाथ से सिक्के को उछाला। राहुल का ये टोटका काम कर गया और टास जीतने की खुशी उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। उधर टॉस अपने पक्ष में देख हर्षित भी हर्ष से उछाल पड़े।