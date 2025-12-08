IND vs SA 1st T20: ‘वो इस पोजिशन के हकदार…’, कप्तान Suryakumar Yadav ने Gill vs Sanju को लेकर चल रही बहस को किया खत्म

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Suryakumar Yadav Press Conference: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत 9 दिसंबर 2025 को होनी है। कटक में खेले जाने वाले पहले मैच से पहले, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने हार्दिक पांड्या की टीम में वापसी का स्वागत किया।

उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शुभमन गिल और संजू सैमसन को लेकर चल रही बहस को खत्म किया। सूर्या ने बताया कि पहले टी20 मैच में गिल बतौर खेलने उतरेंगे और इसी वजह से प्लेइंग-11 से संजू सैमसन बाहर रह सकते हैं। उन्होंने बताया कि ये फैसला सिर्फ फॉर्म नहीं, बल्कि टीम कॉम्बिनेशन और गिल की वापसी को ध्यान में रखकर लिया गया है।

IND vs SA 1st T20: कप्तान सूर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा? दरअसल, टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक का अनुभव और ऑलराउंड क्षमता टीम को अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप की तैयारी में बड़ा संतुलन देती है।

हार्दिक पांड्या, जो एशिया कप 2024 के दौरान UAE में लगी जांघ की चोट से अब पूरी तरह उबर चुके हैं और हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बरौदा से खेलते हुए अच्छी फॉर्म में भी दिखे थे। 7 दिसंबर को वह बाराबती स्टेडियम में हुए अभ्यास सत्र में वे सबसे पहले नेट्स पर नजर आए।

उनके साथ ही टीम में उपकप्तान शुभमन गिल की भी वापसी हुई है। कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान उनकी गर्दन में चोट लगी थी, जिससे अब वे फिट हो चुके हैं। Gill vs Sanju को लेकर चल रही बहस को किया खत्म सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों खिलाड़ी पूरी तरह फिट (शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या) और स्वस्थ हैं। एशिया कप में आपने देखा कि जब हार्दिक ने नई गेंद से गेंदबाजी शुरू की, तो हमारे पास कई कॉम्बिनेशन और विकल्प खुल गए थे।

उनका अनुभव अमूल्य है। उन्होंने बड़े मैचों में, ICC और ACC टूर्नामेंट्स में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उनकी मौजूदगी टीम को सही संतुलन देती है। गिल करेंगे ओपनिंग भारतीय टीम की ओर से पारी का आगाज शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा करेंगे। गिल से पहले यह भूमिका संजू सैमसन निभा रहे थे, लेकिन गिल की वापसी के बाद सैमसन को नंबर 3 या 5 पर बैटिंग करने का मौका मिला है।

सूर्या ने कहा कि संजू पहले भी ऊपर बैटिंग करता था। लेकिन ओपनर के अलावा सभी बल्लेबाजों को लचीला होना पड़ेगा। गिल ने श्रीलंका सीरीज में पहले खेला था, इसलिए वह उस जगह का हकदार है। संजू किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार रहता है। नंबर 3 से 6 तक कहीं भी। यह हमारे लिए बहुत अच्छा है।