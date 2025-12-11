स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। टीम इंडिया के कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। मुकाबले से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह और भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को सम्‍मानित किया गया।

स्टैंड का उद्घाटन हुआ विश्व कप विजेता कप्‍तान हरमनप्रीत कौर और 2007-2011 विश्‍व कप के हीरो युवराज सिंह महाराजा यादवेंद्र सिंह पीसीए के नए इंटरनेशनल स्टेडियम में मौजूद थे। हरमनप्रीत कौर और युवराज सिंह की उपस्थिति में उनके नाम के स्टैंड का उद्घाटन किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी स्टेडियम में नजर आए।

HARMANPREET KAUR STAND AT MULLANPUR CRICKET STADIUM 😍



- A Proud moment for Indian World Cup Winning Captain. [RevSportz] pic.twitter.com/IkcgAdBgq6 — Johns. (@CricCrazyJohns) December 11, 2025 हडल में शामिल हुए युवराज इस मैदान पर हरभजन सिंह के नाम का स्‍टैंड भी है। हरमनप्रीत कौर दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी जिनके नाम का स्‍टैंड है। इससे पहले झूलन गोस्वामी को यह सम्‍मान मिला है। मैच से पहले युवराज सिंह टीम हडल में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्‍हें भारतीय प्‍लेयर्स से बात करते हुए देखा गया। इतना ही नहीं वह कोच गौतम गंभीर के साथ मस्‍ती करते नजर आए। हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव को युवराज ने गले लगाया।