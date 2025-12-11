Language
    IND vs SA 2nd T20I: मुल्‍लांपुर में Yuvraj Singh और हरमनप्रीत का सम्‍मान, टीम हडल में युवी ने प्‍लेयर्स को दिया गुरु मंत्र

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 07:44 PM (IST)

    भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टी20 मुकाबले से पहले विश्व कप विजेता कप्‍तान हरमनप्रीत कौर और 2007-2011 विश्‍व कप के हीरो युवराज सिंह महाराजा यादवें ...और पढ़ें

    Hero Image

    टीम के साथ नजर आए युवराज।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। टीम इंडिया के कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। मुकाबले से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह और भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को सम्‍मानित किया गया।

    स्टैंड का उद्घाटन हुआ

    विश्व कप विजेता कप्‍तान हरमनप्रीत कौर और 2007-2011 विश्‍व कप के हीरो युवराज सिंह महाराजा यादवेंद्र सिंह पीसीए के नए इंटरनेशनल स्टेडियम में मौजूद थे। हरमनप्रीत कौर और युवराज सिंह की उपस्थिति में उनके नाम के स्टैंड का उद्घाटन किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी स्टेडियम में नजर आए।

     

     

     

    हडल में शामिल हुए युवराज

    इस मैदान पर हरभजन सिंह के नाम का स्‍टैंड भी है। हरमनप्रीत कौर दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी जिनके नाम का स्‍टैंड है। इससे पहले झूलन गोस्वामी को यह सम्‍मान मिला है। मैच से पहले युवराज सिंह टीम हडल में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्‍हें भारतीय प्‍लेयर्स से बात करते हुए देखा गया। इतना ही नहीं वह कोच गौतम गंभीर के साथ मस्‍ती करते नजर आए। हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव को युवराज ने गले लगाया।

     

     

     

    युवी के प्रदर्शन पर नजर

    इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज के प्रदर्शन की बात करें तो उन्‍होंने 40 टेस्‍ट की 62 पारियों में 33.92 की औसत से 1900 रन बनाए। 304 वनडे की 278 पारियों में पूर्व ऑलराउंडर ने 8701 रन बनाए थे। एकदिवसीय में उन्‍होंने 52 अर्धशतक के साथ 14 शतक भी लगाए। युवी ने अपने करियर में 58 टी20 इंटरनेशनल मैच भी खेले। फटाफट क्रिकेट में 136.38 के स्‍ट्राइक रेट से उनके नाम 1177 रन हैं।

     

     

     

