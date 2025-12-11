IND vs SA 2nd T20I: मुल्लांपुर में Yuvraj Singh और हरमनप्रीत का सम्मान, टीम हडल में युवी ने प्लेयर्स को दिया गुरु मंत्र
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। मुकाबले से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह और भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को सम्मानित किया गया।
स्टैंड का उद्घाटन हुआ
विश्व कप विजेता कप्तान हरमनप्रीत कौर और 2007-2011 विश्व कप के हीरो युवराज सिंह महाराजा यादवेंद्र सिंह पीसीए के नए इंटरनेशनल स्टेडियम में मौजूद थे। हरमनप्रीत कौर और युवराज सिंह की उपस्थिति में उनके नाम के स्टैंड का उद्घाटन किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी स्टेडियम में नजर आए।
HARMANPREET KAUR STAND AT MULLANPUR CRICKET STADIUM 😍— Johns. (@CricCrazyJohns) December 11, 2025
- A Proud moment for Indian World Cup Winning Captain. [RevSportz] pic.twitter.com/IkcgAdBgq6
हडल में शामिल हुए युवराज
इस मैदान पर हरभजन सिंह के नाम का स्टैंड भी है। हरमनप्रीत कौर दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी जिनके नाम का स्टैंड है। इससे पहले झूलन गोस्वामी को यह सम्मान मिला है। मैच से पहले युवराज सिंह टीम हडल में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्हें भारतीय प्लेयर्स से बात करते हुए देखा गया। इतना ही नहीं वह कोच गौतम गंभीर के साथ मस्ती करते नजर आए। हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव को युवराज ने गले लगाया।
𝘉𝘢𝘤𝘬 𝘵𝘰 𝘵𝘩𝘦 𝘊𝘭𝘢𝘴𝘴𝘪𝘤𝘴? 🥹— Star Sports (@StarSportsIndia) December 11, 2025
The old-school boys together again… and suddenly, it feels like we’re reliving the best days! 🙇🏻👀#INDvSA, 2nd T20I, LIVE NOW 👉 https://t.co/BI0R1pksPm pic.twitter.com/bVhtZQSUVl
युवी के प्रदर्शन पर नजर
इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 40 टेस्ट की 62 पारियों में 33.92 की औसत से 1900 रन बनाए। 304 वनडे की 278 पारियों में पूर्व ऑलराउंडर ने 8701 रन बनाए थे। एकदिवसीय में उन्होंने 52 अर्धशतक के साथ 14 शतक भी लगाए। युवी ने अपने करियर में 58 टी20 इंटरनेशनल मैच भी खेले। फटाफट क्रिकेट में 136.38 के स्ट्राइक रेट से उनके नाम 1177 रन हैं।
First ever Men's Int'l game.— alekhaNikun (@nikun28) December 11, 2025
🚨 Yuvraj Singh & Harmanpreet Kaur Stand in Mullanpur 🏟️ 🚨
Two world Champion- @YUVSTRONG12 & @ImHarmanpreet#INDvsSA
(📷- Bharat Sharma, RevSportz) pic.twitter.com/NczHO3ohVJ
यह भी पढ़ें- मुल्लांपुर स्टेडियम पहली बार मेंस इंटरनेशनल मैच की मेजबानी को तैयार, 38 हजार दर्शक क्षमता वाला ग्राउंड खूबियों से है भरा
