IND vs SA: भारत को हराने के बाद भी दुखी हैं एडेन मार्करम, इस बात का कर रहे हैं मलाल

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 10:54 AM (IST)

    साउथ अफ्रीका को मिली जीत के बाद भी खुश नहीं हैं एडेन मार्करम

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका ने चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे टी20 मैच में भारत को 51 रनों से हरा दिया। इसी के साथ उसने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। साउथ अफ्रीका ने इस मैच में एक तरफा अंदाज में भारत को हराया। इस जीत के बाद भी साउथ अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम एक बात से खुश नहीं हैं। उनको इस चीज का मलाल है।

    साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए क्विंटन डीकॉक की 46 गेंदों पर 90 रनों की पारी के दम पर चार विकेट खोकर 213 रन बनाए थे। भारतीय टीम 162 रनों पर ही ढेर हो गई। मैच के बाद मार्करम ने अपनी टीम की तारीफ की लेकिन साथ ही एक मलाल भी जता दिया।

    अपनी बल्लेबाजी से हैं निराश

    दरअसल, साउथ अफ्रीकी कप्तान को अपनी बल्लेबाजी को लेकर मलाल है। उनका कहना है कि वह और बेहतर बल्लेबाजी कर सकते थे। मार्करम ने मैच के बाद कहा, "आप आगे आते हैं और वो करते हैं जिसकी टीम को जरूरत होती है। मैंने मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी की क्योंकि आप कभी भी टीम से बड़े नहीं होते हैं। ये टीम में होना अच्छी बात है। मिडिल ऑर्डर में में मेरी पारी और बेहतर हो सकती थी।"

    मार्करम ने 26 गेंदो पर एक चौके और दो छक्कों की मदद से 29 रनों की पारी खेली और क्विंटन डिकॉक के साथ 83 रन जोड़े। डीकॉक आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे और मार्करम उनको स्ट्राइक दे रहे थे। इसी फेर में वह एक्सीलेटर पर पैर नहीं रख पाए।

    टीम को सराहा

    मैच के बाद कप्तान ने पूरी टीम की तारीफ की। उन्होंने बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी और फील्डिंग दोनों को सराहा। मार्करम ने कहा, "आज हमने बेहतर खेल दिखाया। इसकी शुरुआत डीकॉक की शानदार पारी से हुई। गेंदबाजों ने भी शानदाम काम किया। और सही दिशा में रहे। फील्डिंग भी शानदार थी। पिच अच्छी थी, इसमें गेंदबाजों के लिए मदद थी।

