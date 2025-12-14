Language
    IND vs SA: 'नहीं चाहते हुए भी...,' बुमराह-अक्षर क्यों नहीं खेल रहे तीसरा T20I मैच? सूर्यकुमार यादव ने बताया सच

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 07:05 PM (IST)

    बुमराह और अक्षर को नहीं मिली प्लेइंग इलेवन में जगह। फाइल फोटो

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टी20I मैच धर्मशाला में खेला जाएगा। भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है। ऐसे में टीम में दो बदलाव किए गए हैं। जसप्रीत बुमराह और अक्षर को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली है। टॉस के बाद सूर्या ने इसके पीछे का कारण बताया।

    भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज के तीसरे महत्वपूर्ण मैच में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया है। भारत ने प्लेइंग इलेवन में दो बड़े बदलाव किए हैं। हर्षित राणा और कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में जगह दी गई है। टॉस जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव ने बताया कि क्यों टीम में बदलाव किए गए हैं।

    सूर्या ने बताया बदलाव का कारण

    सूर्या ने कहा, विकेट ज्यादा नहीं बदलेगा। ओस पहले ही आ चुकी है। यह शानदार ग्राउंड है। यहां के दर्शक और लोग अद्भुत हैं। उम्मीद है कि हम उनका मनोरंजन करेंगे। सभी मैच महत्वपूर्ण होते हैं। इस खेल की खूबसूरती इसी में है कि आप वापसी कैसे करते हैं।

    सूर्या ने आगे कहा, नहीं चाहते हुए भी टीम में दो बदलाव किए गए हैं। अक्षर पटेल की तबियत ठीक नहीं है और बुमराह निजी कारणों से बाहर हैं। उनकी जगह हर्षित राणा और कुलदीप यादव टीम में आए हैं।

    2015 में भारत को मिली थी हार

    गौरतलब हो कि धर्मशाला में ठंड का मौसम है और शाम के वक्त ओस भी गिरती है। ऐसे में दूसरी इनिंग में गेंदबाजों को ओस के चलते मदद नहीं मिलेगी। इसके लिए भारतीय कप्तान ने पहले गेंदबाजी को चुना है। अब तक सीरीज में दोनों टीमें एक एक मैच खेलकर बराबरी में है और दोनों ही धर्मशाला में जीतना चाहेंगी।

    बता दें कि धर्मशाला में 2015 में हुए मैच में भारत को साउथ अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा था। भारत आज जीतकर अपनी हार का बदला चुकता करना चाहेगा। साथ ही सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाने की पूरी कोशिश करेगा।

     