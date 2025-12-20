Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाले 15 खिलाड़ियों के लिए BCCI ने बनाया स्पेशल प्लान

    By Abhishek TripathiEdited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    अगले साल भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप-206 के लिए टीम इंडिया का एलान शनिवार को होगा। इस बीच बीसीसीआई ने विश्व ...और पढ़ें

    Hero Image

    बीसीसीआई ने बनाया खास प्लान

    अभिषेक त्रिपाठी, जागरण नई दिल्ली : न्यूजीलैंड के विरुद्ध सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा शनिवार को हो सकती है। इसी के साथ अगले वर्ष फरवरी में होने वाले टी-20 विश्व कप के लिए भी भारतीय टीम घोषित की जाएगी। हालांकि टीम प्रबंधन ने उन खिलाड़ियों के लिए एक विशेष योजना बना ली है, जो इस टूर्नामेंट में खेलेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूत्रों के अनुसार, दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध जारी टी20 सीरीज के बीच टीम प्रबंधन ने खिलाड़ियों के कार्यभार प्रबंधन को देखते हुए एक सुनियोजित रेस्ट और ट्रेनिंग विंडो लागू की है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों की मैच फिटनेस बनाए रखते हुए उन्हें शारीरिक रूप से तरोताजा रखना है, ताकि सीरीज के निर्णायक मुकाबलों में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सुनिश्चित किया जा सके।

    खिलाड़ियों को मिलेगा ब्रेक

    इस योजना के तहत चयनित खिलाड़ियों को एक संरचित ब्रेक दिया जाएगा, जिसके साथ-साथ उनकी जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत कौशल पर केंद्रित अभ्यास कराया जाएगा। इसके अलावा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग पर भी विशेष जोर रहेगा जिससे खिलाड़ियों की शारीरिक मजबूती और चोट से बचाव सुनिश्चित किया जा सके। टीम सूत्रों के अनुसार, यह फैसला लगातार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और व्यस्त कैलेंडर को देखते हुए लिया गया है।

    बीसीसीआई और टीम प्रबंधन का मानना है कि संतुलित आराम और नियंत्रित ट्रेनिंग से खिलाडि़यों की लंबी अवधि की फिटनेस और प्रदर्शन पर सकारात्मक असर पड़ेगा। इस प्रक्रिया में कुल 14 खिलाड़ियों की पहचान की गई है, जिन्हें इस रेस्ट और ट्रेनिंग कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है।

    ये हैं वो खिलाड़ी

    इनमें सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, संजू सैमसन, जितेश शर्मा, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती शामिल हैं। टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को इस प्रक्रिया से अलग रखा गया है। माना जा रहा है कि उनके लिए अलग फिटनेस और वर्कलोड प्लान पहले से तय है, जिसे ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

    भारतीय टीम प्रबंधन का मानना है कि यह रणनीति खिलाडि़यों की ताजगी बनाए रखने के साथ-साथ मौजूदा सीरीज और आने वाले अहम अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिहाज से भी बेहद अहम साबित होगी।

    सूर्य की कप्तानी में हो सकता है अंतिम टूर्नामेंट

    कप्तान सूर्यकुमार यादव की खराब फार्म चिंता का विषय है, लेकिन टीम चयन में कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होगा। बीसीसीआई में हालांकि कोई भी इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं कह रहा है, लेकिन भारत में होने वाला यह वैश्विक टूर्नामेंट सूर्यकुमार के लिए राष्ट्रीय टी20 कप्तान के रूप में आखिरी हो सकता है। वह 35 वर्ष के हो चुके हैं और पिछले एक साल से खराब लय में हैं। सूर्यकुमार कप्तान होने के कारण ही लगभग 14 महीनों और 24 मैचों में खराब प्रदर्शन के बावजूद टीम में बने हुए हैं।

    टी-20 विश्व कप अगर छह महीने दूर होता तो चयन समिति के पास कप्तानी के लिए वैकल्पिक नामों पर विचार करने की गुंजाइश होती, लेकिन सात फरवरी को मुंबई में अमेरिका के विरुद्ध होने वाले विश्व कप के शुरुआती मुकाबले से पहले केवल पांच मैच बचे हैं, ऐसे में कोई भी चयन समिति इस निरंतरता को तोड़ना नहीं चाहेगी।

    सात फरवरी तक होगी खिलाड़ी को बदलने की छूट

    बीसीसीआइ को सात फरवरी को टी-20 विश्व कप शुरू होने तक चुने हुए 15 खिलाड़ियों में से किसी को भी बदलने की छूट होगी। इस वर्ष चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान दुबई की धीमी पिचों को ध्यान में रखते हुए वरुण चक्रवर्ती को यशस्वी जायसवाल की जगह टीम में शामिल किया गया था।

    टी-20 विश्व कप के लिए संभावित टीम : सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर। स्टैंड बाई : यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, रियान पराग, शाहबाज अहमद, नीतीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा।

    यह भी पढ़ें- IND vs SA 5th T20I Live Score: क्विंटन डीकॉक ने ठोका अर्धशतक, भारत को विकेट की तलाश

    यह भी पढ़ें- IND vs SA: हार्दिक पांड्या ने अहमदाबाद में मचाया कोहराम, ठोकी दूसरी सबसे तेज फिफ्टी