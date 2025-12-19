Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs SA: हार्दिक पांड्या ने अहमदाबाद में मचाया कोहराम, ठोकी दूसरी सबसे तेज फिफ्टी

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 09:05 PM (IST)

    हार्दिक पांड्या ने अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तूफानी पारी खेली और फिफ्टी ठोकते हुए एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उनके इस पारी के दम पर भारत ...और पढ़ें

    Hero Image

    हार्दिक पांड्या ने जमाया तूफानी अर्धशतक

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने शु्क्रवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे पांचवें और आखिरी टी20 मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तूफान मचा दिया है। उन्होंने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए रिकॉर्ड अर्धशतक ठोका है और अपनी ही टीम के साथी अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पांड्या ने आते ही छक्के के साथ शुरुआत की थी। उन्होंने जॉर्ज लिंडे की गेंद पर छक्का मारा और फिर जो धुनाई उन्होंने शुरू की उसे देख साउथ अफ्रीका के गेंदबाज कांपने लगे और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बैठे फैंस खुशी से झूम उठे।

    बना दिया रिकॉर्ड

    पांड्या ने इस मैच में महज 16 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसी के साथ उन्होंने एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वह टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए दूसरा सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले ये रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा के नाम था जिन्होंने 17 गेंदों पर अर्धशतक बनाया था। भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम है। उन्होंने 12 गेंदों पर अर्धशतक ठोका था। ये ओवरऑल भी सबसे तेज अर्धशतक है।

    ये पांड्या का टी20 इंटरनेशनल में सातवां अर्धशतक है। उन्होंने तिलक वर्मा के साथ मिलकर बेहतरीन शतकीय साझेदारी की जिससे टीम इंडिया ने एक मजबूत स्कोर खड़ा किया है।

    संजू और अभिषेक ने दी तेज शुरुआत

    इन दोनों से पहले भारत की ओपनिंग जोड़ी ने टीम इंडिया के बड़े स्कोर की नींव रख दी थी। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने पहले विकेट के लिए 63 रन जोड़े थे। छठे ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक के विकेट के साथ ये साझेदारी टूटी थी। सूर्यकुमार यादव एक बार फिर फेल हुए लेकिन तिलक को फिर पांड्या का साथ मिला और दोनों ने मिलकर साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर खबर ली। पांड्या आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर आउट हुए।

    यह भी पढ़ें- IND vs SA 5th T20I Live Score: हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा का तूफान, भारत ने बनाए 231 रन

    यह भी पढ़ें- IND vs SA: संजू सैमसन ने तोड़ी अंपायर की टांग, दर्द से कराहते हुए मैदान पर गिरे, मची अफरा-तफरी