    IND vs SA: संजू सैमसन ने तोड़ी अंपायर की टांग, दर्द से कराहते हुए मैदान पर गिरे, मची अफरा-तफरी

    Updated: Fri, 19 Dec 2025 08:32 PM (IST)

    संजू के शॉट से चोटिल हुए अंपायर

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। संजू सैमसन को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद में खेले जा रहे आखिरी टी20 मैच में भारत की प्लेइंग-11 में मौका मिला है। वह शुभमन गिल की जगह टीम में आए हैं। संजू ने आते ही अपने तूफानी अंदाज दिखाया और साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की खबर लेनी शुरू की, लेकिन उनकी इस आक्रामकता ने अंपायर को बुरी तरह से चोटिल कर दिया।

    शुभमन गिल चोटिल हुए हैं और इसी कारण संजू को आज मौका मिला है। गिल के टी20 टीम में वापसी करने के बाद संजू की बतौर ओपनर जगह चली गई थी। उन्होंने मिडिल ऑर्डर में खेला था लेकिन सफल नहीं हुए थे और इसी कारण प्लेइंग-11 से भी बाहर कर दिए गए थे।

    टांग में मारी गेंद

    बात नौवें ओवर की है। डोनावान फरेरा गेंद फेंक रहे थे। ओवर की चौथी गेंद सैमसन ने सामने की तरफ मारी। फरेरा ने गेंद को पकड़ने की कोशिश की लेकिन चूक गए और गेंद उनके हाथ से टकराकर अंपायर रोहित पंडित के घुटने में जाकर लगी। अंपायर काफी जोर के दर्द से कराग उठे और जमीन पर लेट गए। उनको देखने फिर फिजियो आए। फिजियो ने उनका ईलाज किया। तकरीबन 10 मिनट तक इसी कारण मैच रुका रहा और फिर जब रोहन ठीक हो गए थे मैच दोबारा शुरू हुआ।

    इस बीच हर्षित राणा अंपायर के साथ खड़े थे और उनकी मदद कर रहे थे। राणा ने उनका हाथ पकड़े रखा था ताकि उनको दर्दा का ज्यादा एहसास नहीं हो।

    संजू की शानदार पारी

    संजू ने आते ही तेज रफ्तार से रन बनाए थे। उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 63 रन जोड़े। उनके जाने के बाद भी संजू तेज खेल रहे थे। हालांकि, जॉर्ज लिंडे की एक गेंद उनको आउट कर दिया। लिंडे की ये गेंद शानदार थी जिस पर संजू पूरी तरह से बीट हो गए और पवेलियन लौट लिए। संजू ने 22 गेंदों पर चार चौके और दो छक्कों की मदद से 37 रन बनाए। अपनी इस पारी के दौरान संजू ने भारत के लिए टी20 में अपने 1000 रन भी पूरे कर लिए हैं।

