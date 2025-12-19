IND vs SA: संजू सैमसन ने तोड़ी अंपायर की टांग, दर्द से कराहते हुए मैदान पर गिरे, मची अफरा-तफरी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। संजू सैमसन को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद में खेले जा रहे आखिरी टी20 मैच में भारत की प्लेइंग-11 में मौका मिला है। वह शुभमन गिल की जगह टीम में आए हैं। संजू ने आते ही अपने तूफानी अंदाज दिखाया और साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की खबर लेनी शुरू की, लेकिन उनकी इस आक्रामकता ने अंपायर को बुरी तरह से चोटिल कर दिया।

शुभमन गिल चोटिल हुए हैं और इसी कारण संजू को आज मौका मिला है। गिल के टी20 टीम में वापसी करने के बाद संजू की बतौर ओपनर जगह चली गई थी। उन्होंने मिडिल ऑर्डर में खेला था लेकिन सफल नहीं हुए थे और इसी कारण प्लेइंग-11 से भी बाहर कर दिए गए थे।

टांग में मारी गेंद बात नौवें ओवर की है। डोनावान फरेरा गेंद फेंक रहे थे। ओवर की चौथी गेंद सैमसन ने सामने की तरफ मारी। फरेरा ने गेंद को पकड़ने की कोशिश की लेकिन चूक गए और गेंद उनके हाथ से टकराकर अंपायर रोहित पंडित के घुटने में जाकर लगी। अंपायर काफी जोर के दर्द से कराग उठे और जमीन पर लेट गए। उनको देखने फिर फिजियो आए। फिजियो ने उनका ईलाज किया। तकरीबन 10 मिनट तक इसी कारण मैच रुका रहा और फिर जब रोहन ठीक हो गए थे मैच दोबारा शुरू हुआ।