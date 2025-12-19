IND vs SA Playing 11: गिल हुए बाहर तो सैमसन को मिला मौका, आखिरी लड़ाई जीतने 3 बदलाव के साथ उतरी टीम इंडिया

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद में खेले जा रहे पांचवें और आखिरी टी20 मैच में तीन बदलाव किए हैं। सूर्यकुमार इस मैच में एक बार फिर टॉस जीतने में असफल रहे और साउथ अफ्रीका के एडेन मार्करम ने सिक्के की जंग जीत पहले गेंदबाजी चुनी।

भारत सीरीज में 2-1 से आगे है और अगर ये मैच वो जीतता है तो वह सीरीज अपने नाम करेगा। वहीं साउथ अफ्रीका के पास सीरीज बराबरी पर खत्म करने का मौका है। ये उसके लिए जीत से कम नहीं होगा। सूर्यकुमार की कप्तानी में भारत ने शानदार खेल दिखाया है और हार की संभावना कम नजर आती है।

ये हैं तीन बदलाव भारत ने अपनी टीम में तीन बदलाव किए हैं। शुभमन गिल चोटिल हैं और इसी कारण इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। बीसीसीआई ने जानकारी दी है कि उन्हें 16 दिसंबर को चोट लग गई थी जिसके कारण वह आखिरी मैच नहीं खेल पाएंगे और इस समय वह मेडिकल टीम की निगरानी में हैं। उनकी जगह संजू सैमसन को मौका मिला है।