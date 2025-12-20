Language
    आखिरी समय पर शुभमन गिल के साथ ऐसा क्या हुआ जो हो गए टीम से बाहर, जानिए अंदर की कहानी

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 10:10 PM (IST)

    शुभमन गिल कल तक भारत की टी20 टीम का हिस्सा थे और अहमदाबाद में टीम के साथ भी थे। लेकिन अगले ही दिन उनसे उप-कप्तानी भी छिन गई और वह टीम से बाहर भी हो गए ...और पढ़ें

    शुभमन गिल को नहीं मिली टी20 वर्ल्ड कप टीम में जगह

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टी20 वर्ल्ड कप-2026 के लिए बीसीसीआई की सीनियर सेलेक्शन कमेटी ने शनिवार को मुंबई में टीम का एलान किया। इस एलान से कुछ घंटे पहले ही शुभमम गिल अहमदाबाद में टीम के साथ थे जहां भारत ने साउथ अफ्रीका को आखिरी टी20 मैच में मात देकर पांच मैचों की सीरीज जीती थी। कुछ ही घंटों बाद गिल को टी20 टीम से बाहर कर दिया गया जबकि वह उप-कप्तान थे।

    साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी मैच में वह खेले नहीं थे क्योंकि वह चोटिल हो गए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने पहले ही बता दिया था कि गिल की चोट ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन टीम मैनेजमेंट उनको लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। टीम मैनेजमेंट ने इंजेक्शन देकर गिल को खिलाने का भी सोचा था, लेकिन न्यूजीलैंड सीरीज को देखते हुए ये फैसला भी नहीं लिया।

    गिल बाहर बैठे थे लेकिन किसी ने भी इस फैसले के बाद जो होने वाला था इस बारे में नहीं सोचा था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से लिखा है, "शुभमन गिल खेल सकते थे क्योंकि चोट छोटी थी। किसी तरह का कोई फ्रैक्चर भी नहीं था, लेकिन उनका न खिलाने का फैसला एहतियातन तौर पर लिया गया था।"

    थिंक टैंक में थी चर्चा

    इससे पहले चौथे मैच के लिए जब टीम इंडिया लखनऊ पहुंची थी तो टीम के थिंक-टैंक में संजू सैमसन को खिलाने की चर्चा भी थी। गिल को नेट्स में लगी चोट ने उनको ये मौका भी दिया। लखनऊ में खराब मौसम के कारण मैच नहीं हो सका, लेकिन अहमदाबाद में संजू को मौका मिला। संजू ने 22 गेंदों पर 37 रन बनाए और अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 63 रनों की साझेदारी की।

    संजू की ये पारी गिल को प्लेइंग-11 से ही नहीं बल्कि टीम से भी बाहर करने के लिए काफी थी। गिल वैसे भी फॉर्म में नहीं थे और संजू इनफॉर्म होकर भी बाहर बैठे थे।

    संजू ने दिखाया था जलवा

    गिल लंबे समय से टी20 नहीं खेल रहे थे। वह टी20 वर्ल्ड कप-2024 की टीम में भी बतौर रिजर्व प्लेयर थे और बीच टूर्नामेंट से वापस भारत आ गए थे क्योंकि टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया था। इसी साल सितंबर में जब एशिया कप के लिए टीम का एलान हुआ तो उनकी वापसी हुई वो भी बतौर उप-कप्तान। इसने सभी को हैरान किया। अब गिल आए तो उन्होंने ओपनिंग की और संजू को मिडिल ऑर्डर में जाना पड़ा जो उनकी जगह भी नहीं थी। यहां संजू प्रभाव नहीं छोड़ पाए और प्लेइंग-11 में उनकी जगह जितेश शर्मा ने ले ली।

    अहमदाबाद में जब संजू ने ओपनिंग की तो टीम मैनेजमेंट को एहसास हुआ कि संजू ओपनिंग के लिए सही विकल्प हैं। अगर संजू ओपनिंग करते हैं तो फिर उनके पास रिंकू सिंह जैसे फिनिशर को टीम में लाने का भी विकल्प होगा और बैकअप ओपनर-विकेटकीपर के लिए इन फॉर्म ईशान किशन अच्छे विकल्प हो सकते हैं।

