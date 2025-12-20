T20 world cup 2026 में सूर्यकुमार यादव के हाथ में भारतीय टीम की कमान, गाजीपुर के हथौड़ा गांव में मनी खुशियां
गाजीपुर के हथौड़ा गांव के सूर्य कुमार यादव को टी-20 विश्वकप 2026 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है। इस घोषणा से गांव में खुशी का माहौल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। टी-20 विश्वकप 2026 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। इस टीम की कप्तानी गाजीपुर के हथौड़ा गांव के निवासी सूर्य कुमार यादव को सौंपी गई है। सूर्य कुमार की कप्तानी की घोषणा होते ही उनके गांव में खुशी का माहौल है। उनके परिवार में जश्न का माहौल है और परिजनों ने आशा जताई है कि 2026 का विश्वकप भारत गाजीपुर के सूर्या के हाथों में दमकेगा।
सूर्य कुमार यादव ने अपने क्रिकेट करियर में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया है। गाजीपुर के लोग उन पर गर्व महसूस कर रहे हैं और उनके समर्थन में खड़े हैं। यह न केवल सूर्य कुमार के लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। उनके गांव के लोग मानते हैं कि उनकी सफलता से युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी और वे भी अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित होंगे।
टी-20 विश्वकप 2026 के इस आयोजन में दुनिया भर की टीमें भाग लेंगी और भारतीय टीम की उम्मीदें भी काफी ऊँची हैं। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम को मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद है। उनके नेतृत्व में टीम ने पहले भी कई महत्वपूर्ण मैचों में जीत हासिल की है। गांव से उनका लगाव आज भी बरकरार है, परिजनों ने बताया कि सूर्या कहीं भी हों उनसे संपर्क बना रहता है।
गांव के लोगों का मानना है कि सूर्य कुमार की कप्तानी में भारतीय टीम न केवल जीत हासिल करेगी, बल्कि क्रिकेट के प्रति लोगों का उत्साह भी बढ़ेगा। उनके परिवार ने कहा है कि वे हमेशा उनके साथ हैं और उनकी सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं।
सूर्य कुमार यादव की सफलता की कहानी न केवल क्रिकेट प्रेमियों के लिए प्रेरणादायक है, बल्कि यह दर्शाती है कि कठिन परिश्रम और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। गाजीपुर के लोग अब 2026 के विश्वकप का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जब उनके प्रिय खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। उनके गांव में खुशी का माहौल है और सभी उनकी सफलता की कामना कर रहे हैं।
