जागरण संवाददाता, गाजीपुर। टी-20 व‍िश्‍वकप 2026 के ल‍िए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। इस टीम की कप्‍तानी गाजीपुर के हथौड़ा गांव के निवासी सूर्य कुमार यादव को सौंपी गई है। सूर्य कुमार की कप्‍तानी की घोषणा होते ही उनके गांव में खुशी का माहौल है। उनके परिवार में जश्‍न का माहौल है और परिजनों ने आशा जताई है कि 2026 का व‍िश्‍वकप भारत गाजीपुर के सूर्या के हाथों में दमकेगा।

सूर्य कुमार यादव ने अपने क्रिकेट करियर में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया है। गाजीपुर के लोग उन पर गर्व महसूस कर रहे हैं और उनके समर्थन में खड़े हैं। यह न केवल सूर्य कुमार के लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। उनके गांव के लोग मानते हैं कि उनकी सफलता से युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी और वे भी अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित होंगे।

टी-20 व‍िश्‍वकप 2026 के इस आयोजन में दुनिया भर की टीमें भाग लेंगी और भारतीय टीम की उम्मीदें भी काफी ऊँची हैं। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम को मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद है। उनके नेतृत्व में टीम ने पहले भी कई महत्वपूर्ण मैचों में जीत हासिल की है। गांव से उनका लगाव आज भी बरकरार है, पर‍िजनों ने बताया क‍ि सूर्या कहीं भी हों उनसे संपर्क बना रहता है।

गांव के लोगों का मानना है कि सूर्य कुमार की कप्तानी में भारतीय टीम न केवल जीत हासिल करेगी, बल्कि क्रिकेट के प्रति लोगों का उत्साह भी बढ़ेगा। उनके परिवार ने कहा है कि वे हमेशा उनके साथ हैं और उनकी सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं।