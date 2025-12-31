यशस्वी-सिराज आउट, ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट टेस्ट 'प्लेइंग-11' में इन 4 भारतीयों का जलवा; नाम देख रह जाएंगे हैरान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Cricket Australia Test Playing XI: साल 2025 में टेस्ट क्रिकेटकई मायनों में खास रहा। अलग-अलग देशों में खेले गए मुकाबलों ने न सिर्फ क्रिकेट का स्तर ऊंचा किया, बल्कि कई खिलाड़ियों के करियर को नई दिशा भी दी।

जहां साउथ अफ्रीका ने WTC Final में ऑस्ट्रेलिया को लॉर्ड्स में हराया और बाद में भारत को उसी के घर में रौंदा, तो एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले ही सीरीज शुरुआती तीन मैच जीतकर अपने नाम की। इस साल कुछ अनचाहे मोमेंट भी देखने को मिले, जहां वियान मुल्डर ब्रायन लारा के 400 रन के नाबाद रिकॉर्ड को तोड़ने से महज 34 रन से चूके।

साल 2025 का आज आखिरी दिन है और इसी साल के प्रदर्शन के आधार पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी साल 2025 की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट XI घोषित की है। खास बात यह रही कि इस टीम में भारत के चार खिलाड़ियों को जगह मिली, जबकि कुछ चर्चित नाम चयन से बाहर रह गए।

भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा घोषित की गई साल 2025 की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट प्लेइंग-11 में जिन चार भारतीयों को शामिल किया गया है, वे पूरे साल अपने प्रदर्शन से लगातार सुर्खियों में रहे। ओपनर केएल राहुल ने मुश्किल परिस्थितियों में रन बनाए और विदेशी धरती पर भी अपनी तकनीक का लोहा मनवाया। उनके साथ शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में न सिर्फ रन बनाए, बल्कि टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकालने में भी अहम भूमिका निभाई।

गेंदबाजी में भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह चमके। उनकी रफ्तार, सटीकता और हाई-प्रेशर मैचों में विकेट निकालने की क्षमता ने उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों की कतार में खड़ा कर दिया। वहीं रविंद्र जडेजा को इस टीम में 12वें खिलाड़ी के रूप में चुना गया, जो यह दिखाता है कि ऑल-राउंडर के तौर पर उनकी अहमियत आज भी बनी हुई है।