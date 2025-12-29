WPL 2026 से पहले मुंबई इंडियंस में हुई ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज की एंट्री, दूसरा खिताब जीतना तय!

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। विमंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के आने वाले सीजन के लिए मुंबई इंडियंस ने एक दिग्गज को अपनी टीम में शामिल किया है। टीम ने ऑस्ट्रेलिया की पूर्व लेग स्पिनर क्रिस्टन बीम्स को अपनी स्पिन गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। क्रिस्टन के पास इंटरनेशनल क्रिकेट का अच्छा अनुभव है।

क्रिस्टन ने साल 2014 से 2017 के बीच में ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है। 41 साल की ये खिलाड़ी मुंबई के सपोर्ट स्टाफ में हेड कोच लीसा केटली, गेंदबाजी कोच और मेंटर झूलन गोस्वामी और बल्लेबाजी कोच देविका पालशिकार के साथ मिलकर काम करेंगी।

डब्ल्यूपीएल का अनुभव क्रिस्टन इस लीग में नई नहीं हैं। वह मुंबई में आने से पहले दिल्ली कैपिटल्स के साथ काम कर चुकी हैं। क्रिस्टन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेट में इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है। उनके आने से टीम अपने स्पिन विभाग को मजबूत करना चाहेगी ताकि लीग में मजबूती के साथ उतर सके।

फ्रेंचाइजी द्वारा जारी वीडियो में क्रिस्टन ने कहा कि वह खेल के सम्मानिय लोगों के साथ काम करने और शानदार टीम का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा, "ये झूलन गोस्वामी जैसी दिग्गज के साथ काम करने का शानदार मौका है। वह इस खेल की महान खिलाड़ियों में से एक हैं।"