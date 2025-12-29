Language
    WPL 2026 से पहले मुंबई इंडियंस में हुई ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज की एंट्री, दूसरा खिताब जीतना तय!

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 11:21 PM (IST)

    मौजूदा विजेता मुंबई इंडियंस ने विमंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के आने वाले सीजन से पहले अपने सपोर्ट् स्टाफ में ऑस्ट्रेलिया की पूर्व खिलाड़ी को एंट्री ...और पढ़ें

    मुंबई इंडियंस में हुई दिग्गज की एंट्री

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। विमंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के आने वाले सीजन के लिए मुंबई इंडियंस ने एक दिग्गज को अपनी टीम में शामिल किया है। टीम ने ऑस्ट्रेलिया की पूर्व लेग स्पिनर क्रिस्टन बीम्स को अपनी स्पिन गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। क्रिस्टन के पास इंटरनेशनल क्रिकेट का अच्छा अनुभव है।

    क्रिस्टन ने साल 2014 से 2017 के बीच में ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है। 41 साल की ये खिलाड़ी मुंबई के सपोर्ट स्टाफ में हेड कोच लीसा केटली, गेंदबाजी कोच और मेंटर झूलन गोस्वामी और बल्लेबाजी कोच देविका पालशिकार के साथ मिलकर काम करेंगी।

    डब्ल्यूपीएल का अनुभव

    क्रिस्टन इस लीग में नई नहीं हैं। वह मुंबई में आने से पहले दिल्ली कैपिटल्स के साथ काम कर चुकी हैं। क्रिस्टन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेट में इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है। उनके आने से टीम अपने स्पिन विभाग को मजबूत करना चाहेगी ताकि लीग में मजबूती के साथ उतर सके।

    फ्रेंचाइजी द्वारा जारी वीडियो में क्रिस्टन ने कहा कि वह खेल के सम्मानिय लोगों के साथ काम करने और शानदार टीम का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा, "ये झूलन गोस्वामी जैसी दिग्गज के साथ काम करने का शानदार मौका है। वह इस खेल की महान खिलाड़ियों में से एक हैं।"

    खिताब बचाने की कोशिश

    हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली मुंबई की कोशिश होगी कि वह इस बार अपना खिताब बचा सकें। इस टीम ने पिछले साल फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को मात देकर अपना दूसरा डब्ल्यूपीएल खिताब जीता था। इससे पहले ये टीम लीग के पहले सीजन यानी 2023 में खिताब जीत चुकी थी।

