WPL 2026 से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने किया बड़ा बदलाव, अनाघा देशपांडे को सौंपी अहम जिम्मेदारी
महिला प्रीमियर लीग (WPL) के 2026 सीजन से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर अनाघा देशपांडे तीन बार की रनर-अप दिल्ली कैपिटल्स में असिस्टेंट कोच के तौर पर शामिल ...और पढ़ें
नई दिल्ली, आइएएनएस: महिला प्रीमियर लीग (WPL) के 2026 सीजन से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर अनाघा देशपांडे तीन बार की रनर-अप दिल्ली कैपिटल्स में असिस्टेंट कोच के तौर पर शामिल हो गई हैं। माना जाता है कि अनाघा की कोचिंग ड्यूटी क्षेत्ररक्षण और बल्लेबाजी पर केंद्रित होगी।
उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली कैपिटल्स में शामिल हो रही हूं। यह कुछ दिन पहले तय हुआ था। यह मेरे लिए 100 प्रतिशत एक शानदार मौका है। मैंने उन्हें तीन साल से ट्राफी जीतने की कोशिश करते देखा है। मुझे उम्मीद है कि मैं इस बार उन्हें ट्राफी जीतने में मदद कर पाऊंगी। टीम में अनाघा मुख्य कोच जोनाथन बैटी के साथ काम करेंगी। उनकी नियुक्ति लिसा कीथली के जाने के बाद हुई है, जो मुंबई इंडियंस में मुख्य कोच के तौर पर शामिल हो गई हैं।
अनाघा ने 2008 से 2014 तक भारत के लिए 23 वनडे और आठ टी-20 मैच खेले और दोनों प्रारूपों में 483 रन बनाए हैं। वहीं विकेटकीपर के तौर पर उन्होंने सीमित प्रारूप में 16 कैच लिए और 21 स्टंपिंग कीं। वह घरेलू क्रिकेट में महाराष्ट्र, रेलवे, गुजरात और पुडुचेरी के लिए खेली हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।