WPL 2026 Full Schedule: हरमन-मंधाना में होगी पहली जंग, खेले जाएंगे कुल 22 मुकाबले; विमेंस प्रीमियर लीग का शेड्यूल जारी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने महिला प्रीमियर लीग 2026 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। टूर्नामेंट 9 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक खेला जाएगा। टूर्नामेंट का चौथा सीजन नवी मुंबई और वडोदरा में आयोजित होगा। हाल ही में WPL 2026 का मेगा ऑक्शन संपन्न हुआ था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीजन की शुरुआत नवी मुंबई में एक धमाकेदार ओपनर मैच से होगी, जहां डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से होगा। 9 से 17 जनवरी तक चलने वाले नवी मुंबई लीग में 11 मैच होंगे।

वडोदरा में खेला जाएगा फाइनल इसके बाद दूसरे फेज में लीग वडोदरा में खेली जाएगी। यहां प्लेऑफ और फाइनल सहित बाकी 11 मैच खेले जाएंगे। गुजरात जायंट्स (GG) और आरसीबी (RCB) के बीच मुकाबला होगा, जिसके बाद 2025 के फाइनलिस्ट दिल्ली कैपिटल्स (DC) और मुंबई इंडियंस के बीच एक रीमैच होगा। लीग मैच 1 फरवरी तक चलेंगे। उसके बाद एक निर्धारित ब्रेक डे होगा।

टॉप पर रहने की होगी जंग प्वाइंट्स टेबल में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमों के बीच एलिमिनेटर मंगलवार, 3 फरवरी को होगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी। वहीं, प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर रहने वाली टीम सीधे फाइनल खेलेगी, जो गुरुवार, 5 फरवरी 2026 को वडोदरा में खेला जाएगा।