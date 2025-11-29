Language
    WPL 2026 Full Schedule: हरमन-मंधाना में होगी पहली जंग, खेले जाएंगे कुल 22 मुकाबले; विमेंस प्रीमियर लीग का शेड्यूल जारी

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 11:11 AM (IST)

    सीजन की शुरुआत नवी मुंबई में एक धमाकेदार ओपनर मैच से होगी, जहां डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से होगा। 9 से 17 जनवरी तक चलने वाले नवी मुंबई लीग में 11 मैच होंगे। 

    MI और RCB के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला। फाइल फोटो

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने महिला प्रीमियर लीग 2026 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। टूर्नामेंट 9 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक खेला जाएगा। टूर्नामेंट का चौथा सीजन नवी मुंबई और वडोदरा में आयोजित होगा। हाल ही में WPL 2026 का मेगा ऑक्शन संपन्न हुआ था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीजन की शुरुआत नवी मुंबई में एक धमाकेदार ओपनर मैच से होगी, जहां डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से होगा। 9 से 17 जनवरी तक चलने वाले नवी मुंबई लीग में 11 मैच होंगे।

    वडोदरा में खेला जाएगा फाइनल

    इसके बाद दूसरे फेज में लीग वडोदरा में खेली जाएगी। यहां प्लेऑफ और फाइनल सहित बाकी 11 मैच खेले जाएंगे। गुजरात जायंट्स (GG) और आरसीबी (RCB) के बीच मुकाबला होगा, जिसके बाद 2025 के फाइनलिस्ट दिल्ली कैपिटल्स (DC) और मुंबई इंडियंस के बीच एक रीमैच होगा। लीग मैच 1 फरवरी तक चलेंगे। उसके बाद एक निर्धारित ब्रेक डे होगा।

    टॉप पर रहने की होगी जंग

    प्वाइंट्स टेबल में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमों के बीच एलिमिनेटर मंगलवार, 3 फरवरी को होगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी। वहीं, प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर रहने वाली टीम सीधे फाइनल खेलेगी, जो गुरुवार, 5 फरवरी 2026 को वडोदरा में खेला जाएगा।

    मेगा ऑक्शन में 67 खिलाड़ियों की खुली किस्मत

    बीते गुरुवार को नई दिल्ली में हुए मेगा ऑक्शन में टीमों ने कुल 67 खिलाड़ियों को खरीदा। दीप्ति शर्मा मेगा ऑक्शन की सबसे महंगी खिलाड़ी रहीं। उन्हें यूपी वॉरियर्ज ने 3.2 करोड़ रुपये में खरीदा। दीप्ति लीग के इतिहास दूसरी सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी बनीं। यूपी ने सर्वाधिक पांच खिलाड़ियों को करोड़पति बनाया।

