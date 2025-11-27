WPL Mega Auction 2026 की 5 सबसे महंगी खिलाड़ी, 2 भारतीय प्लेयर भी शामिल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। WPL Mega Auction 2026: नई दिल्ली में हुए महिला प्रीमियर लीग के पहले मेगा ऑक्शन में 67 खिलाड़ियों की किस्मत चमकी। इसमें 23 विदेशी खिलाड़ी भी शमिल रहीं। कुल 40 करोड़ 8 लाख रुपये खर्च हुए। कुल 73 स्लॉट भरे जाने थे।

यूपी वॉरियर्ज सबसे बड़े पर्स की साथ ऑक्शन में उतरी। यूपी वॉरियर्ज के पास 14.50 करोड़ का पर्स था। ऑक्शन में यूपी ने दिल खोलकर पैसे खर्च किए। टॉप-5 महंगे खिलाड़ियों में से यूपी ने तीन खिलाड़ियों को करोड़पति बनाया। इसमें भारतीय टीम की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा टॉप पर रहीं।

मंधाना पहले नंबर पर दीप्ति शर्मा मेगा ऑक्शन की सबसे महंगी खिलाड़ी रहीं। उन्हें यूपी ने RTM के तहत 3.2 करोड़ रुपये में खरीदा। वह विमेंस प्रीमियर लीग के इतिहास की दूसरी सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी बनीं। इस मामले में स्मृति मंधाना पहले स्थान पर हैं। आरसीबी ने उन्हें पहले सीजन 3.4 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा था।